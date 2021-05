Τα ελληνικά νησιά πρωταγωνιστούν για ακόμα μια φορά στο Bloomberg… Αυτή τη φορά, το αφιέρωμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου «χαρτογραφεί» τους πόλους έλξης του θαλάσσιου τουρισμού, εγκωμιάζοντας τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τις Βόρειες Σποράδες, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα καταπράσινα Επτάνησα.

Όπως τονίζει ο συντάκτης του Bloomberg, το επίσημο άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού στις 14 Μαΐου δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τη Ελλάδα και να βιώσει συναρπαστικές στιγμές περιπέτειας στις ελληνικές θάλασσες, μόνο με την προϋπόθεση ενός αρνητικού PCR test. Ωστόσο, με 10.000 μίλια ακτογραμμής και 6.000 νησιά στο σύνολο από τα οποία 227 είναι κατοικήσιμα, χρειάζεται καλή προετοιμασία πριν ξεκινήσει το ταξίδι στην Ελλάδα.

Το αφιέρωμα πλέκει το εγκώμιο για τις πάντα δημοφιλείς Κυκλάδες, τα αυθεντικά Δωδεκάνησα, τις αναζωογονητικές Βόρειες Σποράδες, τα ιδιαίτερα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα καταπράσινα Επτάνησα. Ανάμεσα σε άλλους προορισμούς ο έγκριτος ταξιδιωτικός συντάκτης ξεχωρίζει ποιοτικές επιλογές όπως την Πάτμο και την Αλόννησο. «Η Πάτμος προσφέρει στον ταξιδιώτη ψυχική γαλήνη και ηρεμία, όσα στοιχεία δηλαδή είναι το ζητούμενο στην εποχή μας. Οι απαράμιλλες φυσικές ομορφιές, οι δαντελωτές ακτές, η επίσπευση της διαδικασίας εμβολιασμού στο νησί, η ποιότητα υπηρεσιών και τα ιστορικά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομίας της Unesco όπως το Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, είναι συστατικά της διεθνούς καμπάνιας μας, που κερδίζει καθημερινά ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος”, σημειώνει ο δήμαρχος Πάτμου, Λευτέρης Πέντες.

«Επιτυγχάνοντας σημαντικά ποσοστά εμβολιασμού στην Αλόννησο οδεύουμε με ασφάλεια προς μία νέα τουριστική σεζόν. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά υψηλή προστιθέμενη αξία στις διακοπές του. Για τον σκοπό αυτό και με απόλυτο σεβασμό στο οικοσύστημα και το φυσικό περιβάλλον, διαθέτουμε μοναδικά χαρακτηριστικά όπως το μεγαλύτερο φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης αλλά και το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας», δηλώνει ο δήμαρχος Αλοννήσου, Πέτρος Βαφίνης.

Three ways to sail Greece’s unspoiled, culture-packed Saronic Isles this summer https://t.co/HJRNy1OEkB