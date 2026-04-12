Τα μεγάλα έργα υποδομών που αλλάζουν την Αττική: Από τη γραμμή 4 του Μετρό ως την ανάπλαση του Ελληνικού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα μεγάλα έργα υποδομών στην Αττική, τα οποία εκτείνονται από τις μεταφορές και τα οδικά δίκτυα έως τις αστικές αναπλάσεις και τα αντιπλημμυρικά, συνθέτοντας ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που αναμένεται να μεταμορφώσει την καθημερινότητα των πολιτών και την εικόνα της πρωτεύουσας, τα επόμενα χρόνια.

Κομβικό έργο αποτελεί η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, η οποία θεωρείται το μεγαλύτερο δημόσιο έργο υποδομών που υλοποιείται σήμερα στη χώρα. Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις αρμόδιου τοποθετούν την παράδοση του έργου ακόμη και στο 2032.

Παράλληλα, η νέα γραμμή θα διαθέτει 15 σταθμούς και αναμένεται να εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, μειώνοντας σημαντικά την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.

Στο οδικό δίκτυο, προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Ενδεικτικά, έργα αναβάθμισης βασικών αξόνων, όπως τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού και της Λεωφόρου Ποσειδώνος, συνοδεύονται από παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης κόμβων. Παράλληλα, εξετάζονται επεκτάσεις και νέες συνδέσεις, όπως η επέκταση της Αττικής Οδού προς Λαύριο και Ραφήνα, που αναμένεται να ενισχύσει τη διασύνδεση της πρωτεύουσας με τα λιμάνια και να στηρίξει την τουριστική ανάπτυξη της Αττικής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα αντιπλημμυρικά έργα, ειδικά σε περιοχές που έχουν πληγεί έντονα τα τελευταία χρόνια. Σημαντικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε δήμους όπως οι Αχαρνές, η Ραφήνα και η Μάνδρα, περιλαμβάνοντας διευθετήσεις ρεμάτων, κατασκευή αγωγών ομβρίων και ενίσχυση των υποδομών αποστράγγισης. Τα έργα αυτά κρίνονται καθοριστικά για την προστασία ζωών και περιουσιών, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά λόγω της κλιματικής κρίσης.

Στο πεδίο των αστικών αναπλάσεων, η Αττική βρίσκεται επίσης σε φάση σημαντικών αλλαγών. Εμβληματικό παράδειγμα αποτελεί η ανάπλαση του Ελληνικού, που δημιουργεί έναν νέο αστικό πόλο με πράσινους χώρους, κατοικίες, τουριστικές υποδομές και επιχειρηματικά κέντρα.

Παράλληλα, προχωρούν παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας, με έργα βελτίωσης δημόσιων χώρων, με νέους πεζόδρομους, ποδηλατοδρόμους και αύξηση του αστικού πρασίνου.

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις σε παραλιακά μέτωπα, όπως στον Φαληρικό Όρμο, όπου υλοποιούνται έργα ανάπλασης και αντιπλημμυρικής προστασίας που συνδυάζουν την περιβαλλοντική θωράκιση με τη δημιουργία ελεύθερων χώρων για τους πολίτες.

Τα περισσότερα από τα έργα χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ευρωπαϊκών πόρων, γεγονός που επιτρέπει την επιτάχυνση της υλοποίησής τους. Ωστόσο, παραμένουν προκλήσεις όπως οι καθυστερήσεις λόγω προσφυγών, τα τεχνικά εμπόδια και η προσωρινή επιβάρυνση της καθημερινότητας των πολιτών.

Παρά τις δυσκολίες, η συνολική εικόνα δείχνει ότι η Αττική εισέρχεται σε μια νέα εποχή υποδομών, όπου οι συνδυασμένες επενδύσεις σε μεταφορές, περιβάλλον και αστικό χώρο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πιο βιώσιμη, ανθεκτική και λειτουργική μητροπολιτική περιοχή.