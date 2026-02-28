Ελλάδα

Τέμπη: Ένταση στο Σύνταγμα από κουκουλοφόρους μετά το συλλαλητήριο – Πέντε προσαγωγές

Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος των ομιλιών των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και ενώ οι διαδηλωτές βρίσκονταν στο στάδιο της αποχώρησης, όταν μία ομάδα 30 με 40 ατόμων κατευθύνθηκε συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με τη Λεωφόρο Αμαλίας
Επεισόδια στο Σύνταγμα
Ένταση στο Σύνταγμα ΜΕΤΆ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡΙΟ / REUTERS/Stelios Misinas

Ένταση επικράτησε στο Σύνταγμα μετά την ολοκλήρωση του μεγαλειώδους και ειρηνικού συλλαλητηρίου στα Τέμπη, το μεσημέρι του Σαββάτου (28.2.26).

Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος των ομιλιών των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και ενώ οι διαδηλωτές βρίσκονταν στο στάδιο της αποχώρησης, όταν μία ομάδα 30 με 40 ατόμων κατευθύνθηκε συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με τη Λεωφόρο Αμαλίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα οι νεαροί να ρίξουν πέτρες και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.

 

 

Επεισόδια μετά το τέλος της συγκέντρωσης στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τις ζωές 57 ανθρώπων.Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Επεισόδια μετά το τέλος της συγκέντρωσης στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τις ζωές 57 ανθρώπων.Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
τέμπη
Ο «κλεφτοπόλεμος» συνεχίστηκε με τους αστυνομικούς να τους καταδιώκουν στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας ενώ προχώρησαν και σε πέντε προσαγωγές.

