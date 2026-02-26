Τέμπη: Ολοκληρώθηκε το μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο – Μία σύλληψη ανηλίκου για μαχαίρι και 7 προσαγωγές – Ξαναέγραψαν τα ονόματα στον Άγνωστο Στρατιώτη

Συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών για τα τρία χρόνια του δυστυχήματος στα Τέμπη έγινε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Στις 12:00 εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και με πορεία βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος. Με κόκκινη μπογιά έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη. Στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συμμετέχουν περίπου 2.200 άτομα.

Ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ είναι ανοικτός. Την ώρα που η πορεία βρισκόταν στο ύψος του υπουργείου Εργασίας στην Σταδίου, προκλήθηκε ένταση καθώς πέταξαν κόκκινη μπογιά. Επιπλέον, έγινε σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος βρέθηκε να κατέχει μαχαίρι, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 7 προσαγωγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Τρία χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Είμαστε φοιτητές, είμαστε νέοι άνθρωποι και ζητάμε να έχουμε μια ζωή με προοπτική” δήλωσε φοιτήτρια στο συλλαλητήριο.

Οι σύλλογοι των φοιτητών που μέχρι στιγμής που βρέθηκαν στο συλλαλητήριο της Αττικής είναι: Φιλοσοφικής, Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Οδοντιατρικής, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικού Γεωλογικού, ΙΦΕ ΕΚΠΑ, ΑΣΟΕΕ, Πληροφορικής, Φυσικού, Μηχανικών, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Επιστημών Τροφίμων, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού ΠαΔΑ, Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων, Φοιτητικός Σύλλογος Τοπογράφων ΕΜΠ και Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, καθώς και οι σύλλογοι οικοτρόφων Νέων Φοιτητικών Εστιών ΕΜΠ, Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Φοιτητικής Εστίας Αθηνών.

Το συλλαλητήριο φοιτητών και μαθητών στη Θεσσαλονίκη

Φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές στη Θεσσαλονίκη με πλακάτ στα χέρια και πανό, βρέθηκαν στις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου ενόψει της μαύρης επετείου της τραγωδίας των Τεμπών.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου το Πανελλαδικό «μπλόκο»

Οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται το Σάββατο (28.02.2026) με το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να διακοπεί πλήρως από το πρωί λόγω της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα στις 12:00.