Ελλάδα

Τέμπη: Ορίστηκαν οι πρώτες 4 εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Ξεκινούν στις 21 Φεβρουαρίου

Δίνεται προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες- ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις
Τέμπη
(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ /EUROKINISSI)

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου αναμένεται να γίνουν οι πρώτες δυο εκταφές θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία» με αποφάσεις των κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων ορίστηκαν, οι πρώτες τέσσερις εκταφές θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τεμπη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο πρώτες εκταφές θα γίνουν το ερχόμενο Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Η τρίτη εκταφή ορίστηκε να γίνει στις 25 Φεβρουαρίου ενώ η τέταρτη εκταφή για τις 3 Μαρτίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να προσδιοριστεί και η εκταφή 5ου θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας είχε λάβει την απόφαση για εκταφή εννιά σορών ενώ είδε δοθεί δοθεί έγκριση στο αίτημα των εξετάσεων που είχαν ζητήσει οι συγγενείς των θυμάτων πριν από τέσσερις μήνες.

Όμως ακόμη δεν είχαν βρεθεί τα εργαστήρια στα οποία θα διενεργηθούν οι εξετάσεις.

Πλέον με νέα εισαγγελική παραγγελία δίνεται προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες- ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και δύο μέρες να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Η σύνθεση του δικαστηρίου για την τραγωδία των Τεμπών

Στο μεταξύ με δημόσια συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λάρισας κληρώθηκε η σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, δικαστήριο στο οποίο θα διεξαχθεί η κύρια δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Πρόεδρος του δικαστηρίου εκλέχθηκε η Γεωργία Στεφανίδου, με μέλη τούς Δημήτρη Χριστόπουλο και Χρυσοβαλάντη Λέτσιο.

Αναπληρωματική πρόεδρος εκλέχτηκε η Ιωάννα Κοσίνα και αναπληρωματικό μέλος η Μαρία Τσάνα.

Στην εισαγγελική έδρα κληρώθηκε η εισαγγελέας Αγγελική Κουρινιώτη, με αναπληρωτή εισαγγελέα τον Φίλιππο Καρατσίδη.

Σημειώνεται πως οι εργασίες διαμόρφωσης της αίθουσας στο πρώην συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) έχουν ολοκληρωθεί, οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει το κλητήριο θέσπισμα, ενώ κλήθηκαν και οι μάρτυρες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
312
196
131
109
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βιολάντα: Στο στόχαστρο του ιδιοκτήτη του εργοστασίου ο Δημήτρης Παπαστεργίου – «Ανυπόστατοι ισχυρισμοί, επιχειρεί μετάθεση ευθυνών», λένε συνεργάτες του υπουργού
Στο απολογητικό του υπόμνημα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» ο οποίος έχει προφυλακιστεί, επιχειρεί να ρίξει μεγάλο μέρος της ευθύνης και στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου
Αστυνομικό τμήμα Τρικάλων
Βιολάντα: Ντοκουμέντα αποδεικνύουν ότι ήξερε ο ιδιοκτήτης τις παρανομίες στο εργοστάσιο – Τα έγγραφα που «καίνε» τους ισχυρισμούς του
Όπως προκύπτει, είχε μπει σε διαδικασία να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις υγραερίου στο εργοστάσιο και μάλιστα, από το καλοκαίρι του 2025 είχε λάβει προσφορά από συγκεκριμένη εταιρεία - Στην προσφορά αυτή, η εταιρεία τον ενημέρωνε για όλες τις παρανομίες
Βιολάντα: Ντοκουμέντα αποδεικνύουν ότι ήξερε ο ιδιοκτήτης τις παρανομίες στο εργοστάσιο – Τα έγγραφα που «καίνε» τους ισχυρισμούς του
5
Έφεση στην απόφαση προφυλάκισης θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα»: «Δεν γνώριζα τον κίνδυνο»
Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα έριξε επίσης την ευθύνη σε αυτούς που υπέγραψαν τις μελέτες της επιχείρησης και αποποιήθηκε την ευθύνη της γνώσης για όλα όσα γίνονταν στο εργοστάσιο
Βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo