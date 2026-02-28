Τέμπη: Σίσσυ Χρηστίδου και Νίκος Συρίγος στο συλλαλητήριο της Αθήνας

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Νίκος Συρίγος βρέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (28-02-2026) στο Σύνταγμα, στο συλλαλητήριο για τα 57 θύματα της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη. Η παρουσιάστρια και ο συνεργάτης της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», έφτασαν μαζί στην καρδιά της Αθήνας και στάθηκαν ανάμεσα στο πλήθος.

Νωρίτερα η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Νίκος Συρίγος, παρουσίασαν την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega. Μετά το τέλος της, κατευθύνθηκαν στο Σύνταγμα και ένωσαν τις φωνές τους, με εκείνες των χιλιάδων διαδηλωτών που είχαν ήδη συγκεντρωθεί στο σημείο.

Η σημερινή «μαύρη» επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 23 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την υπόθεση. Οι οικογένειες των θυμάτων περιμένουν, όπως λένε, να χυθεί άπλετο φως στα αίτια της τραγωδίας και να υπάρξει καταλογισμός ευθυνών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα έδωσαν το παρών περίπου 40.000 άνθρωποι. Ορισμένοι από τους «επώνυμους» διαδηλωτές κέντρισαν τα βλέμματα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. Σίσσυ Χρηστίδου και Νίκος Συρίγος, δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις.

Η Μαρία Καρυστιανού δεν ανέβηκε στην εξέδρα για να μιλήσει όπως έκαναν οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.