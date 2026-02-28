Ελλάδα

Τέμπη: Η Μαρία Καρυστιανού στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα – Δεν πραγματοποίησε ομιλία

Πολίτες πλησίασαν τη Μαρία Καρυστιανού καλώντας την να συνεχίσει τον αγώνα της
Η Μαρία Καρυστιανού στο Σύνταγμα
Η Μαρία Καρυστιανού στο Σύνταγμα

Το παρών στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη δίνει η Μαρία Καρυστιανού, σήμερα Σάββατο (28.2.26).

Μάλιστα, πολίτες πλησίασαν την πρώην προέδρου του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, λέγοντάς της πως είναι στο πλευρό της, μέχρι τέλους.

Πάντως, η Μαρία Καρυστιανού δεν ανέβηκε στην εξέδρα για να μιλήσει όπως έκαναν οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα δίνουν το παρών περίπου 40.000 άνθρωποι.

