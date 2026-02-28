Τέμπη: Η Μαρία Καρυστιανού στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα – Δεν πραγματοποίησε ομιλία

Το παρών στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη δίνει η Μαρία Καρυστιανού, σήμερα Σάββατο (28.2.26).

Μάλιστα, πολίτες πλησίασαν την πρώην προέδρου του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, λέγοντάς της πως είναι στο πλευρό της, μέχρι τέλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, η Μαρία Καρυστιανού δεν ανέβηκε στην εξέδρα για να μιλήσει όπως έκαναν οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα δίνουν το παρών περίπου 40.000 άνθρωποι.