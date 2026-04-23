Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης – Ζητά αναβάθμιση των κατηγοριών για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Παράσταση στην κατηγορία δήλωσε σήμερα (23.04.2026) ο Παύλος Ασλανίδης

Στον Άρειο Πάγο βρέθηκε σήμερα (23.04.2026) ο Παύλος Ασλανίδης για να δηλώσει παράσταση στην κατηγορία, στο πλαίσιο της ανάκρισης για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα.

«Δήλωσα παράσταση κατηγορίας για τη δικογραφία που πήγε από τη Βουλή στον Άρειο Πάγο. Είναι απαράδεκτη και προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών το κατηγορητήριο γιατί είναι μόνο για παράβαση καθήκοντος που αφορά τη χρηματοδότηση και την υποστελοποίηση του ΟΣΕ. Καμία αναφορά στο έγκλημα στην Τέμπη, καμία αναφορά ότι επί τόσα χρόνια είχαν προειδοποιήσει ότι θα γινόταν το δυστύχημα και όλες αυτές οι παραβλέψεις που κάνουν. Δηλαδή δεν συνέβησαν ποτέ την Τέμπη για την ελληνική Βουλή, γιατί η ελληνική Βουλή έκανε το κατηγορητήριο που πήγε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής» τόνισε αρχικά σε οξύ τόνο ο Παύλος Ασλανίδης.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών συνέχισε: «άκουσα ότι ο Καραμανλής δήλωσε ότι αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν τον κυνηγούσαν. Δεν έχω να πω ότι αν δεν λεγόταν Καραμανλής δεν θα ήταν να δουλέψει ούτε σε στάβλο και όχι να έχει ένα υπουργείο Μεταφορών, με όλο αυτό που συνέβη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανακριτής τον ενημέρωσε ότι έχουν δηλώσει παράσταση κατηγορίας και άλλοι συγγενείς και πως η διαδικασία της ανάκρισης είναι σε εξέλιξη.

«Πιστεύουμε κάποια στιγμή να γίνει μια σωστή δικογραφία για τον Καραμανλή για να πάει. Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε και είναι αδιάσειστα. Απλά η αλήθεια έχει σταματήσει έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο. Η δικαιοσύνη προχωράει. Αυτή η λειτουργία της είναι… θέλουν να προχωρήσουν. Άλλοι δεν τους αφήνουν να προχωρήσουν όπως πρέπει. Όταν αυτό το κατηγορητήριο είναι μόνο για παράβαση καθήκοντος και μόνο για υποστέλευση και χρηματοδότηση, τι άλλο να πούμε;» ανέφερε κλείνοντας ο Παύλος Ασλανίδης.

