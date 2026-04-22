Κώστας Αχ. Καραμανλής για άρση ασυλίας: «Απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται, κρίνομαι γιατί φέρω συγκεκριμένο επώνυμο»

Σε υψηλούς τόνους, με αιχμές περί στοχοποίησης και με προσωπική αναφορά στο πολιτικό του όνομα, τοποθετήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22.04.2026) στη Βουλή ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Αχ. Καραμανλής, κατά τη συζήτηση για την αίτηση άρσης της βουλευτικής του ασυλίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση χορήγησης παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λαμβάνοντας τον λόγο ενώπιον της Ολομέλειας, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής υποστήριξε ότι οι κατηγορίες σε βάρος του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αβάσιμες, επιμένοντας ότι δεν προκύπτει καμία συνομιλία δική του ή συνεργατών του στη δικογραφία που διαβίβασε στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι πουθενά –και το τονίζω, πουθενά– δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δική μου είτε συνεργατών μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας την άρση ασυλίας του.

Αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεσης, σημείωσε ότι το επίμαχο ζήτημα αφορά την απόρριψη, για τυπικό λόγο, αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών, παρά το γεγονός ότι –όπως είπε– συνέτρεχαν όλες οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή της ενίσχυσης. Κατά τον ίδιο, η πληρωμή έγινε αφού είχε ακολουθηθεί «η προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία της ιεραρχικής προσφυγής».

Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής επιχείρησε να προσδώσει προσωπικό και συμβολικό χαρακτήρα στην υπεράσπισή του, λέγοντας ότι εδώ και χρόνια δεν κρίνεται για την πολιτική του διαδρομή, αλλά επειδή «φέρει ένα συγκεκριμένο επώνυμο». «Δυστυχώς, όμως, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι’ αυτά, αλλά διότι φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Κι αυτό ενδεχομένως ενοχλεί κάποιους», είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται την πολιτική ως «υποκρισία» και ότι δεν επιθυμεί να γίνει «μέρος σε αυτό το γαϊτανάκι υποκρισίας».

Παράλληλα, έκανε λόγο για επανειλημμένη στοχοποίησή του, επεκτείνοντας μάλιστα την αναφορά του και στους ψηφοφόρους του στις Σέρρες, αλλά και σε βουλευτές που –όπως είπε– χειροκρότησαν την παρουσία του. «Στοχοποιήθηκα προσωπικά πολλές φορές. Στοχοποιήθηκαν οι Σερραίοι συμπατριώτες μου επειδή με ψήφισαν. Στοχοποιήθηκαν οι συνάδελφοί μου επειδή τόλμησαν να με χειροκροτήσουν», ανέφερε, ενώ κατηγόρησε ορισμένους πολιτικούς του αντιπάλους ότι έφθασαν στο σημείο να αμφισβητούν όχι μόνο τη δική του ηθική, αλλά και «ολόκληρης της ιστορικής μας παράταξης, της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή».

Στην πλέον πολιτικά φορτισμένη αποστροφή της ομιλίας του, ο βουλευτής Σερρών ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή του αυτή συνδέεται τόσο με όσα έχουν προηγηθεί όσο και με τη δική του αντίληψη περί πολιτικής. «Για εμένα η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός», είπε, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι θα παραμείνει μέχρι τέλους πιστός στην εντολή που έλαβε από τους πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας.

Κλείνοντας, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής ζήτησε ευθέως από τους συναδέλφους του να υπερψηφίσουν την άρση της ασυλίας του, ώστε –όπως είπε– να μπορέσει να υπερασπιστεί το όνομά του ενώπιον της Δικαιοσύνης. «Επειδή είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κι αν κληθώ», ανέφερε, για να καταλήξει: «Σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας».

Η ομιλία του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Κύριε Πρόεδρε,

Όλοι οι βουλευτές, μπαίνοντας για πρώτη φορά στη Βουλή, δίνουμε έναν όρκο. Ορκιζόμαστε στο όνομα του Θεού πίστη στην πατρίδα, στη δημοκρατία, στο Σύνταγμα, στους νόμους, στη συνείδησή μας.

Προσωπικά, είμαι αποφασισμένος αυτόν τον όρκο να τον τηρώ και να τον τιμώ από την πρώτη έως την τελευταία μέρα μου ως βουλευτής.

Ζήτησα σήμερα τον λόγο προκειμένου να απευθυνθώ στους συναδέλφους μου, αναφορικά με την υπόθεση που με αφορά.

Όπως σημείωσα και στο υπόμνημά μου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, στη δικογραφία την οποία διεβίβασε προς τη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα σχετικά με το πρόσωπό μου.

Αυτό, όμως, που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι πουθενά – και το τονίζω, πουθενά – δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δικιά μου, είτε συνεργατών μου!

Το επίμαχο ζήτημα αφορά την απόρριψη για τυπικό λόγο των αιτήσεων 37 βιοκαλλιεργητών, στο πρόσωπο των οποίων συνέτρεχαν όλες οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καταβολή ενίσχυσης.

Η καταβολή αυτή πραγματοποιήθηκε αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία, της ιεραρχικής προσφυγής.

Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο μια παρένθεση…

Σε αυτήν εδώ την αίθουσα εισήλθα για πρώτη φορά πριν από 11 χρόνια και βρίσκομαι συνεχώς παρών επειδή οι συμπατριώτες μου από τις Σέρρες με τίμησαν με τη ψήφο τους σε ανάλογες εκλογικές αναμετρήσεις…

Όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν ότι προέρχομαι από μία σχολή πολιτικής σκέψης που προτάσσει το καθήκον για την Πατρίδα, από τον επαγγελματισμό της πολιτικής.

Δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω πιστά αυτά που πίστευα: ότι έναντι όλων προηγείται η Πατρίδα και το κοινό καλό.

Δυστυχώς, όμως, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι’αυτά, αλλά διότι φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Κι αυτό ενδεχομένως ενοχλεί… κάποιους.

Ουδέποτε θεώρησα την πολιτική ως υποκρισία…

Και δεν επιθυμώ να γίνω μέρος σε αυτό γαϊτανάκι υποκρισίας.

Ποτέ δεν προσπάθησα να βλάψω το ελληνικό κράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στοχοποιήθηκα προσωπικά πολλές φορές…

Στοχοποιήθηκαν οι Σερραίοι συμπατριώτες μου επειδή με ψήφισαν…

Στοχοποιήθηκαν οι συνάδελφοί μου επειδή τόλμησαν να με χειροκροτήσουν….

Κάποιοι έπεσαν τόσο χαμηλά, όπου έφθασαν να αμφισβητούν την ηθική… όχι μόνο τη δική μου, αλλά και ολόκληρης της ιστορικής μας παράταξης, της παράταξης του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Βασιζόμενος, λοιπόν, σε αυτές τις σκέψεις, καθώς και στο γεγονός ότι για εμένα η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός, όπως για μερικούς άλλους, έλαβα την απόφασή μου να μην πολιτευθώ στις επερχόμενες εκλογές.

Ασφαλώς και θα συνεχίσω – όπως άλλωστε οφείλω – να τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας μου.

Πέρα από αυτό, όμως, είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή!

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχω απέναντι στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στους συμπολίτες μου και στην παράταξή μου.

Επειδή, λοιπόν, θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται…

Επειδή δεν τέλεσα καμία απολύτως αξιόποινη πράξη…

Επειδή είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κι αν κληθώ…

Γι’αυτό αγαπητοί Συνάδελφοι σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας.