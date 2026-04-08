Τέμπη: Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος κάνουν προσφυγή κατά του προέδρου της ένωσης δικαστών και εισαγγελέων

Προσφυγή για ποινική και πειθαρχική δίωξη σε βάρος του προέδρου της ένωσης δικαστών και εισαγγελέων προανήγγειλαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026) για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη.

Στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν από την αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ως συνήγοροι των οικογενειών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο πατέρας της, Νίκος Κωνσταντόπουλος εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, του προέδρου της ΕνΔΕ Χριστόφορου Σεβαστίδη, του προέδρου του ΔΣΑ Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, αναφερόμενοι σε «κρατικό έγκλημα» και συντονισμένη «κυβερνητική προπαγάνδα» που επιχειρεί να «μπαζώσει την υπόθεση» και να «εξουθενώσει τους συγγενείς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας με μύδρους σε όσα έχει αναφέρει ο επικεφαλής του ΔΣ της ΕνΔΕ Χριστόφορος Σεβαστίδης για τον ίδιο και την κυρία Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος καταλόγισε στον εφέτη ότι είναι σε συντονισμό με τον υπουργό Δικαιοσύνης ως «δραγουμάνος του Υπουργείου» και ότι «δεν διαθέτει ίχνος από ήθος και ύφος δικαστικό».

Τονίζοντας ότι η ΕνΔΕ, όπως και η Ένωση Εισαγγελέων «δεν είναι φορείς αλλά Σωματεία», ο κ. Κωνσταντόπουλος είπε «ο κ. Σεβαστίδης είναι σωματιάρχης που αρέσκεται να είναι πρόεδρος. Πότε αυτός, πότε ο αδελφός του».

Προαναγγέλλοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και προσβολή προσωπικότητας σε βάρος του κ. Σεβαστίδη, αίτημα για πειθαρχική παραπομπή του «για απρεπή, ανάρμοστη και αναιδή συμπεριφορά δικαστικού εντός και εκτός υπηρεσίας» αλλά και αποστολή όσων έχει αναφέρει ο κ. Σεβαστίδης στα παρατηρητήρια του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος τόνισε σε έντονο ύφος:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πενήντα ένα χρόνια δικηγορίας και όλα όσα αντιπροσωπεύω αυτά τα χρόνια, εγώ δεν πρόκειται να τα χαρίσω σε κανέναν Σεβαστίδη».

Στο στόχαστρο του κ. Κωνσταντόπουλου τέθηκε και η «σύμπραξη» του προέδρου της ΕνΔΕ με τον υπουργό Δικαιοσύνης «δερβέναγα των δικαστών» και τον πρόεδρο του ΔΣΑ. Όπως είπε: «Από κοινού Φλωρίδης και Σεβαστίδης επιδίδονται σε ενορχηστρωμένη επίθεση κατά της Ζωής, εμού και άλλων».

Κάνοντας λόγο για «χυδαιολόγους» ο κ. Κωνσταντόπουλος μίλησε για «πρόσωπα που εξυπηρετούν ίδια και αλλότρια συμφέροντα» και έχουν στόχο, όπως είπε, «να επιβληθεί κατασταλτικός απαγορευτικός περιορισμός των δικηγορικών δικαιωμάτων».

Για το «κρατικό έγκλημα των Τεμπών» ο κ. Κωνσταντόπουλος επισήμανε ότι «έτσι όπως γίνεται η δίκη παραβιάζεται συστηματικά και ηθελημένα η αρχή της δημοσιότητας» , ενώ σχολιάζοντας εκείνους που λένε ότι “συγγενείς δεν θέλουν να γίνει η δίκη” , ο κ. Κωνσταντόπουλος σημείωσε: Μόνο ένα νερουλιασμένο, βρώμικο μυαλό θα το έλεγε αυτό».

Όσον αφορά την παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας που προτίθεται να δηλώσει το Δημόσιο στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, ο κ. Κωνσταντόπουλος διερωτήθηκε: «Γιατί δεν παραστάθηκε το Δημόσιο σε όλη την πορεία της υπόθεσης; Τώρα απεφάσισε ότι είναι καιρός να περάσει από την Λάρισα; Στις άλλες δίκες για τα Τέμπη παρίσταται; Στην υπόθεση του κ. Τριαντοπουλου για το “μπάζωμα” παρίσταται; Κάνουν ασκήσεις πολιτικής και θεσμικής υποκρισίας περιγελώντας τους συγγενείς κάποια πολύ μικρά πρόσωπα»..

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΔΣΑ που έθεσε «σε ψηφοφορία δια περιφοράς» την αίθουσα για τη συνέντευξη Τύπου: «Για πρώτη φορά κινητοποιήθηκαν γρανάζια και εντός του ΔΣΑ» ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι στην ίδια αίθουσα δόθηκε βήμα στον «υπουργό που είχε πει “όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα” και πραγματοποιεί οργιώδεις παρεμβάσεις. Ήταν ευπρόσδεκτος αυτός ο τύπος μετά βαΐων και κλάδων από τον πρόεδρο του ΔΣΑ να μιλήσει σε αυτήν την αίθουσα, αλλά δεν ήμασταν εμείς».

Η συνήγορος τόνισε ότι αμέσως μετά την φονική σύγκρουση των τρένων «και ενώ οι γονείς περίμεναν με αγωνία να μάθουν τι έγινε με τα παιδιά τους», εκείνοι που «διαβεβαίωναν ότι θα κάνουν τα πάντα, αντί να διαφυλάξουν τον χώρο… σε κοινή θέα παραβίαζαν τις αρχές της ιατροδικαστικής και εγκληματολογικής επιστήμης, διαπράττοντας αυτόφωρο κακούργημα και δεν παρενέβη κανένας εισαγγελέας». Όπως είπε το “μπάζωμα” καθόρισε την πορεία της υπόθεσης, ενώ από την αρχή του δράματος οι συγγενείς των θυμάτων είναι «εκτεθειμένοι στις μεθοδεύσεις».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε εκτενώς σε 21 παραβάσεις των αρχών του κράτους Δικαίου υπό τις οποίες διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη, όπως την παραβίαση της αρχής της δημοσιότητας με την απαγόρευση εισόδου σε κάθε μη διάδικο πολίτη και στον πρωτοφανή αστυνομικό έλεγχο αλλά και στη βία από αστυνομικούς σε βάρος του Πάνου Ρούτσι. Επισήμανε ότι αυτό που «μεθοδεύεται στην δίκη των δικών, είναι να γίνει η πιο συντριπτική, μαζική, χυδαία παραβίαση αρχών, σε βάρος θυμάτων και πολιτών, υπέρ του κράτους και υπέρ των επίορκων εκπροσώπων του».

Όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου: «Μπαζώνεται η υπόθεση, μπαζώνεται ο χώρος, μπαζώνεται η δικογραφία, μπαζώνεται η ενημέρωση. Θέλουν να σκοτώσουν τη μνήμη τους και τη δικαιοσύνη. Βασικός ένοχος του εγκλήματος Τεμπών είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι υπουργοί του, Καραμανλής και Τριαντόπουλος».

Η συνέντευξη Τύπου δόθηκε παρουσία των οικογενειών Ρούτσι, Παπαγγελή, Δουρμίκα και Γεωργούση, συγγενείς θυμάτων των Τεμπών.