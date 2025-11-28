Τέσσερα δέντρα έπεσαν σε αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο, κινδύνευσαν περαστικοί

Η κακοκαιρία Adel έφερε τεράστια προβλήματα στην Αττική από τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, ενώ στο Παλαιό Φάληρο δέντρα έπεσαν σε αυτοκίνητα και κινδύνευσαν περαστικοί.

Συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο από την κακοκαιρία Adel, τέσσερα δέντρα έπεσαν σε αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Οι δυνατοί άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια, δυσχεραίνοντας την κατάσταση.

Οι περαστικοί κινδύνευσαν, καθώς τα δέντρα έπεσαν ξαφνικά, δημιουργώντας αίσθημα ανασφάλειας στην περιοχή. Οι αρχές προχώρησαν σε άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των συντριμμιών, ενώ οι κάτοικοι προειδοποιούνται να είναι προσεκτικοί.

Στο Μοσχάτο, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων από την κακοκαιρία Adel έξω από τον σταθμό του Ηλεκτρικού, υπάλληλοι του δήμου επιστράτευσαν ακόμη και κλαρκ για μπορέσει ο κόσμος να περάσει στην απέναντι πλευρά.

Άλλοι πολίτες διέσχισαν τον πλημμυρισμένο δρόμο πάνω σε καρότσα αγροτικού.Από την έντονη κακοκαιρία, φούσκωσε επικίνδυνα ο Κηφισός.

Στο Μοναστηράκι, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους. Στην παραλιακή, στο ύψος του Φλοίσβου, και δρόμοι στο Παλαιό Φάληρο για άλλη μία φορά μετατράπηκαν σε «ποτάμια».

Οχήματα εγκλωβίστηκαν, υπόγεια κτιρίων πλημμύρισαν, οδηγοί προσπάθησαν να σώσουν τα οχήματά τους από τα λιμνάζοντα νερά, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν πως δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται αντιμέτωποι με αυτήν την κατάσταση.

Στον Κολωνό, η οδός Αντιγόνης έχει μετατραπεί σε μία απέραντη λίμνη. Οδηγός αυτοκίνητου απομάκρυνε το όχημά του την τελευταία στιγμή.

Στην Γλυφάδα, ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε δεν μπορούσε να απορροφηθεί καθώς φρεάτια ήταν βουλωμένα.

Στην Πεντέλη, τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό, είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο ποταμός στο Πικέρμι και να κλείσουν για ώρα δρόμοι.

Τα σχολεία στον δήμο Διονύσου, Σπάτων και Πεντέλης παρέμειναν προληπτικά κλειστά.\

Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε συνολικά 70 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων στην Αττική.

Λίγο πριν εκδηλωθούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ένα πελώριο και εντυπωσιακό σύννεφο σκέπασε τον ουρανό στα νότια προάστια της πόλης. Όσο εντυπωσιακό κι αν είναι το θέαμα, η εμφάνιση τέτοιου νέφους σημαίνει ότι ακολουθούν έντονα φαινόμενα αναφέρουν οι ειδικοί.