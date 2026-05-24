Θανατηφόρο τροχαίο στα Γιάννενα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη, τον σκότωσε και τον παράτησε στον δρόμο

Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού
Φωτό epirusgate.gr
Ένα φονικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (24/5/2026) στα Γιάννενα, με θύμα έναν 31χρονο αλλοδαπό ποδηλάτη τον οποίο παρέσυρε οδηγός αυτοκινήτου και τον παράτησε στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, λίγο μετά τη 1:10 τα ξημερώματα, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ποδήλατο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Ανατολής στα Γιάννενα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 31χρονος ποδηλάτης, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα, χωρίς να προσφέρει βοήθεια στο θύμα ή να ειδοποιήσει τις αρχές.

Η Τροχαία Ιωαννίνων διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού που ενεπλάκη στο δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την περιοχή.

