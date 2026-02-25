Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο στο Πέραμα: Νεκρός 26χρονος μετά από σύγκρουση μηχανών – Τραυματίας ένας 29χρονος

Οι δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Καραολή Δημητρίου
Ασθενοφόρο
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στο Πέραμα τα ξημερώματα της Τετάρτης (25.02.2026) όταν σε τροχαίο δυστύχημα άφησε την τελευταία του πνοή ένας νεαρός οδηγός μηχανής.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Πέραμα, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Καραολή Δημητρίου, περίπου στις 1:40.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άνδρες ηλικίας 26 και 29 ετών και οι δύο αναβάτες μηχανής.

Ο 26χρονος αναβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 29χρονος, που επίσης οδηγούσε μοτοσικλέτα, διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πειραιά προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ελλάδα
