Θανάτωση 450 σπάνιων προβάτων: «Δεν θα έρθουν σήμερα για τα ζώα μας» – Παράταση στην αγωνία του κτηνοτρόφου που κατέρρευσε

Παρατείνεται η αγωνία για τη μοίρα των 450 προβάτων της σπάνιας ράτσας ρουμλουκιού, που θα θανατώνονταν σήμερα Δευτέρα 08.12.2025, λόγω κρούσματος ευλογιάς.

Η είδηση είχε κάνει τον κτηνοτρόφο που έχει τη φάρμα να κάνει ένα βίντεο που συγκλόνιζε με τον αποχειρετισμό του στα πρόβατά του που θα θανατωθούν λόγω της ευλογιάς, ενώ όπως φάνηκε δεν άντεξε τη θλίψη και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο των Γιαννιτσών με συμπτώματα εγκεφαλικού, ενώ πλέον είναι καλά στην υγεία του.

Το newsit.gr επικοινώνησε με την κόρη του κτηνοτρόφου της φάρμας Θεοφίλου στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς όπως φαίνεται η προγραμματισμένη για σήμερα θανάτωση των ζώων αναβλήθηκε.

«Απο την Περιφέρεια μας είπαν ότι δεν θα έρθουν σήμερα για τα ζώα μας γιατί έχει πολύ λάσπη και δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν και θα έρθουν την Τετάρτη. Μας έχουν φτάσει στο σημείο που απο τη μία, τώρα που κρατάμε δυο παραπάνω μέρες τα πρόβατα, χαιρόμαστε γιατί τα βλέπουμε, αλλά από την άλλη έχουμε αυτή την αγωνία του πως θα καταλήξει όλο αυτό», είπε η γυναίκα.

«Όλος ο κόσμος που το έχει ζήσει αυτό πονάει. Τη στιγμή που σου λένε ότι έρχονται να μας τα πάρουν κόβεται το αίμα, δεν κυκλοφορεί πλέον. Τρέμεις ολόκληρος. Μετά μένει ο πόνος, ο θυμός. Και μένει για πάντα. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι να μας ανεβάσει το ηθικό και δεν έχουμε πόδια να σταθούμε όρθιοι. Και ψυχρά να το πάρουμε, αν πούμε ότι δεν θα μας ένοιαζαν τα πρόβατα, δεν θα έχουμε λεφτά να ζήσουμε. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει γρήγορα γιατί αυτή η αγωνία μας λυγίζει και μας σκοτώνει», ανέφερε σχετικά με τις διαδικασίες θανάτωσης λόγω ευλογιάς.

Όσον αφορά στην υγεία των προσώπων από την οικογένειά της αλλά και την πορεία της υγείας του πατέρα της η νεαρή κοπέλα είπε: «Ο πατέρας μου ευτυχώς είναι καλύτερα, όμως οι γιατροί ακόμα δεν έχουν βρεί το αγγείο που προκάλεσε το επεισόδιο, οπότε πρέπει να γίνουν και άλλες εξετάσεις. Παραλληλα και η μητέρα του είχε χαμηλή πίεση μετά από αυτό, της ανέβηκε και το ζάχαρο, και η αδελφή μου που είναι 25 ετών μου λέει ότι της τσιμπάει η καρδιά και φοβάται το έμφραγμα».

Όπως είπε ο κ. Κώστας που νοσηλεύτηκε με συμπτώματα εγκεφαλικού σε βίντεο που μοιράστηκε την Κυριακή 07.12.2025, «Δεν μπορούμε να παλέψουμε άλλο για τα πρόβατα. Τη Δευτέρα που θα έρθουν να τα πάρουν δεν θα αντισταθούμε. Την αγωνία θα τα πάρουν δεν θα τα πάρουν δεν μπορεί να το βαστάξει άνθρωπος».