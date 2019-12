Θάσος: Διεθνές βραβείο διδασκαλίας σε Ελληνίδα νηπιαγωγό – Ο απίστευτος λόγος που ξεχώρισε

Μία ακόμα μία διεθνής διάκριση για τη νηπιαγωγό στη Θάσο που συνδύασε το παιχνίδι και το βιβλίο σκορπώντας χαρά στα παιδιά. Κατέκτησε το βραβείο διδασκαλίας «Excellence in Teaching - Teacher of the Year».