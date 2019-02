The King of Villas: Ζήσε το μύθο σου στη Μύκονο

Η επιλογή των βιλών βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πιο απαιτητικών πελατών και να τους προσφέρουν μόνο την καλύτερη φιλοξενία. Η μεγάλη ποικιλία βιλών και σουιτών έχει ως στόχο να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία των πελατών τους.

Η εταιρεία ιδρύθηκε από δύο αδέλφια τα οποία έχουν περάσει πολύ χρόνο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Μύκονο από πολύ νεαρή ηλικία, οπότε γνωρίζουν ακριβώς πώς θα κάνουν τις διακοπές των πελατών τους στη Μύκονο μία αξέχαστη εμπειρία ζωής. Επιπλέον συνεργάζονται με μια επαγγελματική ομάδα έμπειρου προσωπικού και προσεκτικά επιλεγμένων τοπικών συνεργατών ώστε η διαμονή σας στη Μύκονο να σας μείνει αξέχαστη.

Οι πολυτελείς βίλες και σουίτες στη Μύκονο είναι γνωστές για το μοναδικό σχεδιασμό τους, την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, τις ασύγκριτες ανέσεις και την εκπληκτική θέα που προσφέρουν. Η συλλογή της εταιρείας αποτελείται από βίλες που εκτείνονται σε όλη την Μύκονο, αναλόγως με το τι προτιμά ο καθένας, είτε να βρίσκεται κοντά στη χώρα της Μυκόνου, είτε κοντά σε μια πολυσύχναστη παραλία είτε κάπου πιο απομακρυσμένα και ήσυχα. Όλες όμως προσφέρουν μαγευτική θέα τόσο στο Αιγαίο όσο και στη Χώρα της Μυκόνου, υψηλό επίπεδο διαμονής και υπηρεσιών παράλληλα με πολυτέλεια και άνεση.

Εκτός από πολυτελείς βίλες και σουίτες στη Μύκονο, η εταιρία «The King of Villas» προσφέρει επίσης και άλλες υπηρεσίες που θα σας κάνει να νιώσετε σαν βασιλιάς και θα σας ικανοποιεί όλες τις επιθυμίες. Η εταιρία The King of Villas παρέχει έμπειρους οδηγούς με ολοκαίνουργια αυτοκίνητα ή 9-θέσια πολυτελή βανάκια που θα σας μεταφέρουν με ασφάλεια, άνεση και εγκαίρως στον προορισμό σας. Επίσης, παρέχει ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα διαφόρων μαρκών, μεγεθών και χρωμάτων γιατί τους νοιάζει να ικανοποιούν την κάθε σας λεπτομέρεια. Ακόμα, η εταιρία The King of Villas, συνεργάζεται με επαγγελματίες εκδηλώσεων που έχουν τις δεξιότητες και την εμπειρία να διοργανώσουν μια εκδήλωση στη βίλα που θα μένετε, όπως ένα bachelor/bachelorette party, έναν γάμο, μια σχολική συγκέντρωση ή ένα pool party που θα σας μείνει αξέχαστη για όλη σας την ζωή. Τέλος, με τις γνωριμίες που διαθέτουν, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν για εσάς κρατήσεις στα καλύτερα εστιατόρια, μπαρ και παραλίες του νησιού στα οποία τα τραπέζια είναι δυσεύρετα.

Επικοινωνήστε με την εταιρία The King of Villas για να βρείτε ακριβώς αυτό που ψάχνετε και να ζήσετε τον δικό σας μύθο στη Μύκονο!

Website: https://thekingofvillas.com

Facebook: https://www.facebook.com/thekingofvillas

Instagram: https://www.instagram.com/thekingofvillas/

Twitter: https://twitter.com/thekingofvillas

Pinterest: https://gr.pinterest.com/thekingofvillas/

Google+: https://plus.google.com/u/0/100768237111906128369