Λίγο πριν έρθει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, η Τουρκία με έκδοση αντι-ΝΟΤΑΜ για ελληνικές ασκήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Αιγαίο θέτει εκ νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα εξέδωσε τρεις ΝΟΤΑΜ για την πραγματοποίηση ασκήσεων στο Αιγαίο. Οι ΝΟΤΑΜ αυτές αφορούν μια περιοχή ανατολικά της Καρπάθου και νότια της Ρόδου, μία περιοχή μεταξύ Χίου και Σάμου και, τέλος, μια περιοχή βορειοδυτικά της Χίου.

Πρόκειται για συνεκπαιδεύσεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Όπως επισημαίνουν επιτελείς του υπουργείου Άμυνας, πρόκειται για ασκήσεις τύπου «ΤΡΙΑΙΝΑ» που θα πραγματοποιηθούν κανονικά σε διεθνή ύδατα και δεν αφορούν σε νησιά.

Ωστόσο, κατά την πάγια πρακτική της η Τουρκία, εξέδωξε αντι-ΝΟΤΑΜ για τις ελληνικές ασκήσεις, καθώς όπως υποστηρίζει παραβιάζουν τη Συνθήκη της Λωζάνης, καθώς γίνονται κοντά σε νησιά τα οποία «υπόκεινται σε καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης».

Δείτε αναλυτικά την τουρκική ΝΟΤΑΜ:

-A9211/23 (Issued for LTBB LGGG) – NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNS:

THIS NOTAM IS ISSUED TO CLARIFY THE ‘A4368/23’ LGGGYNYX NOTAM ISSUED

BY GREEK CAA.

THE ‘A4368/23’ NOTAM ISSUED BY GREEK CAA CONSTITUES A BREACH OF

GREECE’S TREATY OBLIGATIONS PERTAINING TO THE DEMILITARIZED STATUS

OF EASTERN AEGEAN ISLANDS UNDER ‘THE 1914 SIX POWERS DECISION’,

‘THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY (WITH ITS ANNEX, THE CONVENTION

RELATING TO THE REGIME OF THE STRAITS).

IPSARA(PSARA),SISAM(SAMOS) AND SAKIZ(CHIOS) MENTIONED IN THE NOTAM

AT REFERENCE HAS A DEMILITARIZED STATUS. THUS

IPSARA(PSARA),SISAM(SAMOS) AND SAKIZ(CHIOS) AND/OR HER TERRITORY

MUST NOT BE INCLUDED IN ANY SCENARIO/CONCEPT OF ANY MILITARY

TRAINING OR EXERCISE. 08 DEC 06:00 2023 UNTIL 14 DEC 10:00 2023. CREATED: 05

DEC 09:40 2023

Η Τουρκία, το τελευταίο διάστημα που οι ελληνοτουρκικές βρίσκονται σε στάδιο ύφεσης, δεν εκδίδει NAVTEX, αλλά η έκδοση αντι-ΝΟΤΑΜ είναι μια πάγια διαδικασία, η οποία δεν προκαλεί ανησυχία στους Έλληνες επιτελείς.

