Θεσσαλονίκη: 13χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από 6 άτομα, ανάμεσά τους 4 ανήλικοι – Έβγαζαν βίντεο τα βασανιστήριά της

Κατηγορούνται πως την βίασαν σε κοινόχρηστο χώρος πολυκατοικίας αλλά και σε γυναικείες τουαλέτες parking
Women feeling lonely and sad, psychological and mental troubles, suffering from bad relationship or break up, Depression, Violence against women.

Θύμα ομαδικού βιασμού, από 6 άτομα ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 χρόνων, φέρεται πως έπεσε μία 13χρονη στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες μάλιστα κατηγορούνται πως τραβούσαν σε βίντεο τα όσα έκαναν στο κορίτσι και στη συνέχεια τα ανέβαζαν στο διαδίκτυο.

Η κόλαση για την 13χρονη φέρεται πως ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και τελείωσε τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου. Οι 4 δράστες κατηγορούνται πως οδήγησαν την ανήλικη, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, σε πολυκατοικία αλλά και σε γυναικείες τουαλέτες parking και προχώρησαν στον ομαδικό βιασμό της. Μάλιστα βιντεοσκόπησαν τις πράξεις τους με τα κινητά τηλέφωνά τους και στη συνέχεια τα ανέβασαν στα social media.

Σύμφωνα και πάλι με την καταγγελία, και οι 2 άλλοι ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 χρόνων την βίασαν επίσης.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει πως εξιχνιάστηκε η υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας σε βάρος της ανήλικης αλλά η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ο ομαδικός βιασμός.

Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα ου βιασμού, γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιόν τους, εκδικητικής πορνογραφίας και πορνογραφίας ανηλίκων.

Τα κινητά τους τηλέφωνα κατασχέθηκαν και στάλθηκαν στο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

