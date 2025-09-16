Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 23χρονος ταυτοποιήθηκε μεταξύ των δύο σορών που βρέθηκαν στον Θερμαϊκό – Τον αναγνώρισαν συγγενείς του

Οι λιμενικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου, ενώ η δεύτερη σορός που βρέθηκε την ίδια ημέρα παραμένει αγνώστων στοιχείων
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης / Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Στη Θεσσαλονίκη, η μία από τις δύο σορούς που εντοπίστηκαν τη Δευτέρα (15.09.2025) στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου ταυτοποιήθηκε επίσημα από τις αρχές και μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με το τοπικό μέσο grtimes.gr.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, η σορός που ανασύρθηκε ανήκει σε έναν 23χρονο Έλληνα. Το πτώμα του βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στον Λευκό Πύργο και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο νεαρός αναγνωρίστηκε από τους οικείους του, με τη συνδρομή της Αστυνομίας και των αρμόδιων αρχών. Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του.

Η δεύτερη σορός που εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα τη Δευτέρα, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, παραμένει αγνώριστη. Τα πρώτα στοιχεία της Αστυνομίας αναφέρουν ότι πρόκειται πιθανότατα για άνδρα ηλικίας 20-25 ετών, ύψους περίπου 1,70 μ. Οι έρευνες για την επίσημη ταυτοποίησή του βρίσκονται σε εξέλιξη.

