Θεσσαλονίκη: 36χρονη πίσω από την πισώπλατη επίθεση με μαχαίρι στον Τούρκο οδηγό νταλίκας – Ερευνάται αν είχε καταναλώσει αλκοόλ

Άγνωστος ο λόγος που η 36χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι το θύμα - Μεταφέρθηκε και εκείνη στο ΑΧΕΠΑ
ΑΧΕΠΑ
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Νέες πληροφορίες για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε τα ξημερώματα (14.09.2025) στη Θεσσαλονίκη ένας Τούρκος οδηγός νταλίκας. Δράστης του αιματηρού επεισοδίου μία 36χρονη γυναίκα η οποία επίσης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.

Η επίθεση με μαχαίρι έγινε έξω από νυχτερινό κέντρο στην περιοχή των Σφαγείων στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο η 36χρονη τραυμάτισε 2 με 3 φορές το θύμα στην πλάτη.

Ο 34χρονος διακομίσθηκε αμέσως με ασθενoφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ για να λάβει τις πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η 36χρονη.

Τα αίτια της συμπλοκής ερευνώνται από την αστυνομία.

