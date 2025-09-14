Θεσσαλονίκη: 36χρονη πίσω από την πισώπλατη επίθεση με μαχαίρι στον Τούρκο οδηγό νταλίκας – Ερευνάται αν είχε καταναλώσει αλκοόλ

Νέες πληροφορίες για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε τα ξημερώματα (14.09.2025) στη Θεσσαλονίκη ένας Τούρκος οδηγός νταλίκας. Δράστης του αιματηρού επεισοδίου μία 36χρονη γυναίκα η οποία επίσης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.

Η επίθεση με μαχαίρι έγινε έξω από νυχτερινό κέντρο στην περιοχή των Σφαγείων στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο η 36χρονη τραυμάτισε 2 με 3 φορές το θύμα στην πλάτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 34χρονος διακομίσθηκε αμέσως με ασθενoφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ για να λάβει τις πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η 36χρονη.

Τα αίτια της συμπλοκής ερευνώνται από την αστυνομία.