Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν πισώπλατα Τούρκο οδηγό νταλίκας μετά από συμπλοκή – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ένας οδηγός νταλίκας μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Κυριακής (14.09.2025).

Η επίθεση με το μαχαίρι έγινε στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης έξω από γνωστό ξενοδοχείο. Όλα έγιναν όταν ένας υπάλληλος ξενοδοχείου ξεκίνησε να τσακώνεται με τον Τούρκο οδηγό νταλίκας, για άγνωστο λόγο. Έτσι, το θύμα μαχαιρώθηκε πισώπλατα 2 με 3 φορές.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και ερευνά τις συνθήκες του σοβαρού επεισοδίου αλλά και τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να βρουν τον δράστη της επίθεσης.