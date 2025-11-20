Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 3χρονο παιδί έπεσε από κερκίδες κολυμβητηρίου και χτύπησε στο κεφάλι

Το αγοράκι έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ασθενοφόρο
Photo / Eurokinissi

Αναστάτωση προκάλεσε στην Θεσσαλονίκη, ο τραυματισμός παιδιού, που έπεσε από κερκίδες κολυμβητηρίου και χτύπησε στο κεφάλι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα 3χρονο αγοράκι, έπεσε από τις κερκίδες στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης 19.11.2025, στις 8 όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- το αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή του κηδεμόνα του, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 2,5 μέτρων.

Ο 3χρονος, μεταφέρθηκε με τραύμα στο κεφάλι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Παιδοχειρουργική Κλινική.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
78
78
76
74
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η γνωριμία με την αρχηγό, η βαλίτσα με τα ναρκωτικά και η παγίδα της αστυνομίας – Όλα όσα είπε ο δεύτερος ρασοφόρος και φίλος του ιερέα youtuber
«Ζητώ συγνώμη για την πράξη μου. Ζητώ μία ευκαιρία. Δεν χρησιμοποιούμε κωδικοποιημένες εκφράσεις στις συνομιλίες μας με την αρχηγό, εκτός από τη λέξη "μακαρόνια"»
Ο ιερέας διατηρεί κανάλι στο YouTube
Newsit logo
Newsit logo