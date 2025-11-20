Θεσσαλονίκη: 3χρονο παιδί έπεσε από κερκίδες κολυμβητηρίου και χτύπησε στο κεφάλι

Αναστάτωση προκάλεσε στην Θεσσαλονίκη, ο τραυματισμός παιδιού, που έπεσε από κερκίδες κολυμβητηρίου και χτύπησε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα 3χρονο αγοράκι, έπεσε από τις κερκίδες στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης 19.11.2025, στις 8 όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- το αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή του κηδεμόνα του, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 2,5 μέτρων.

Ο 3χρονος, μεταφέρθηκε με τραύμα στο κεφάλι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Παιδοχειρουργική Κλινική.