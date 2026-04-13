Θεσσαλονίκη: 61χρονος πήγε να κλέψει φορτηγό και ο ιδιοκτήτης του επιτέθηκε με τσεκούρι

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επίθεση με τσεκούρι δέχτηκε ένας 61χρονος στην Θεσσαλονίκη ο οποίος αποφάσισε να κλέψει το φορτηγό… του λάθος ανθρώπου.

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψή του το πρωί της Κυριακής του Πάσχα (13/4/2026), από αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης, μετά την επίθεση με το τσεκούρι, καθώς ο άνδρας φαίνεται ότι οδηγούσε κλεμμένο μοτοποδήλατο που έφερε, επίσης, κλεμμένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Ο 61χρονος μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο και αφού στάθμευσε τη μηχανή, μπήκε μέσα σε φορτηγό στην περιοχή της Τούμπας, προκειμένου να το κλέψει.

Έγινε αντιληπτός από τον 45χρονο ιδιοκτήτη του φορτηγού, ο οποίος κινήθηκε προς το μέρος του, κρατώντας τσεκούρι και χτυπώντας τον, πιθανόν, με τη λαβή στον αριστερό μηρό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του φορτηγού.

Με τη δικογραφία που σχημάτισαν, κατά περίπτωση, σε βάρος των δύο συλληφθέντων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

