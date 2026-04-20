Θεσσαλονίκη: Αγελάδα ξέφυγε και έκανε βόλτες στην εθνική οδό στο ύψος της Σίνδου

Η αγελάδα που πιάστηκε on camera να περπατά τρομαγμένη ανάμεσα στα αυτοκίνητα στην εθνική οδό της Θεσσαλονίκης παρέμεινε στο σημείο για περίπου 45 λεπτά
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20.4.26) όταν μια αγελάδα βρέθηκε να κάνει βόλτες ανάμεσα στα αυτοκίνητα στην εθνική οδό στο ύψος της Σίνδου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η αγελάδα που πιάστηκε on camera να περπατά τρομαγμένη ανάμεσα στα αυτοκίνητα στην εθνική οδό της Θεσσαλονίκης παρέμεινε στο σημείο για περίπου 45 λεπτά.

Ύστερα από λίγη ώρα και ενώ η αγελάδα προσπαθούσε να βγει από τη εθνική εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της, που κατάφερε γρήγορα να απομακρύνει με ασφάλεια το τρομαγμένο ζώο.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες η αγελάδα που έτρεχε ανάμεσα σε οχήματα διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση κατάφερε και μπήκε στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Σίνδου.

