Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 27χρονης από τον σύντροφό της – Συνελήφθη ο 29χρονος

Θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της έπεσε μία 27χρονη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης το βράδυ της περασμένης Κυριακής (16/8/2026), με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία και ο άντρας να συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι της πολυκατοικίας που διαμένει το ζευγάρι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης άκουσαν φωνές και ενημέρωσαν το 100 για πιθανό ξυλοδαρμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 29χρονος σύντροφος ισχυρίστηκε ότι είχε μία λεκτική αντιπαράθεση με την 27χρονη, οι αστυνομικοί ωστόσο παρατήρησαν ότι η νεαρή είχε εκδορές στα χέρια και τον λαιμό, μαυρισμένο μάτι και τραύμα στο μέτωπο.

Παρελήφθησαν από περιπολικό και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς. Στην κατάθεσή της η 27χρονη δήλωσε ότι δεν θυμάται τι συνέβη στο διαμέρισμα και δεν υπέβαλε μήνυση, ενώ ο 29χρονος αρνήθηκε τις πράξεις του.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση δεν εξαρτάται από την υποβολή μήνυσης, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 29χρονου και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, αναμένεται να εξεταστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, οι ισχυρισμοί του 29χρονου, αλλά και το εάν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά ή καταγγελίες σε βάρος του.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η διερεύνηση του ιστορικού της σχέσης του ζευγαριού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.