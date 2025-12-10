Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Αγρότης πιάστηκε στα χέρια με αστυνομικό – Ένταση και «γαλλικά»

Αγρότης πήγε να οργώσει το χωράφι του κοντά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, η αστυνομία που βρέθηκε εκεί του ζήτησε ταυτοποίηση στοιχείων, ζήτησε από άλλους αγρότες βοήθεια και όταν ήρθαν πιάστηκαν στα χέρια
Ένταση στα Πράσινα Φανάρια
Ένταση στα Πράσινα Φανάρια
Άγγελος Λαμπίδης

Ένταση επικράτησε στα Πράσινα Φανάρια στον κόσμο για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης όταν αγρότης πιάστηκε στα χέρια με αστυνομικό, το μεσημέρι της Τετάρτης (10.12.25).

Αγρότης πήγε να οργώσει το χωράφι του κοντά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, η αστυνομία που βρέθηκε εκεί του ζήτησε ταυτοποίηση στοιχείων, ζήτησε από άλλους αγρότες βοήθεια και όταν ήρθαν πιάστηκαν στα χέρια.

Ένας αγρότης που ήρθε, ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ προληπτικά.

Επικράτησαν οι πιο ψύχραιμοι και το επεισόδιο έληξε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
206
104
80
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο εργοδότης των 22χρονων δραστών για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Πρόκειται για τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του φονικού με νεκρούς τον 68χρονο και τον επιστάτη του κάμπινγκ, καθώς και για τον καλό του φίλο και εργοδότη των δύο 22χρονων που έχουν προφυλακιστεί για το έγκλημα
Ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στην Φοινικούντα 7
Ανήλικος έπεσε θύμα εκφοβισμού από συμμαθητή του στην Αμαλιάδα - «Έπαιζαν στην οικοδομή με έναν πάκο 50ρικα και τον απειλούσαν» λέει ο πατέρας του
Ο 14χρονος ζητούσε από το 12χρονο παιδί μικρά χρηματικά ποσά στην αρχή, ωστόσο έφτασε στο σημείο να αποσπάσει 8.250 ευρώ - Ο πατέρας του θύματος περιγράφει στο newsit.gr τον εφιάλτη που βίωσε ο γιος του
iStock
Novartis: Βίντεο παρωδία προβλήθηκε στη δίκη με «πρωταγωνιστή» τον Άδωνι Γεωργιάδη – Μια «ψεύτικη» απαγωγή, μια μπανιέρα και δράστες με κάλτσες
Η προβολή ενός σατιρικού βίντεο που είχε δημιουργήσει η Novartis έκλεψε την παράσταση κατά την κατάθεση του Άδωνι Γεωργιάδη στη συνεχιζόμενη δίκη
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης
Χριστούγεννα 2025: Όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων
Το εορταστικό πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά περιλαμβάνει μουσικούς περιπάτους, συναυλίες, πάρτι, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, δημιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά, ξεναγήσεις και μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά
Χριστούγεννα
Newsit logo
Newsit logo