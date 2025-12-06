Θεσσαλονίκη: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των «τιμωρών παιδόφιλων» – Η δράση της συμμορίας

Μία νέα υπόθεση έρχεται να ταράξει τα νερά στη Θεσσαλονίκη, με μία συμμορία ανηλίκων σύμφωνα με καταγγελίες, που δίνουν ραντεβού με άνδρες προσποιούμενοι τις ανήλικες και αφού συνομιλήσουν μαζί τους τους δίνουν τοποθεσία για να συναντηθούν. Εκεί τους ληστεύουν και μετά τους αφαιρούν τα ρούχα κα τους χτυπούν σε μία προσπάθεια να τους εξευτελίσουν για το ότι συνομιλούσαν ερωτικά με ανήλικες.

Η αστυνομία, έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των αυτόκλητων «τιμωρών των παιδόφιλων» στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιθέσεις της συγκεκριμένης ομάδας είναι ιδιαίτερα σκληρές, καθώς τα θύματα φέρουν βαριά χτυπήματα, ενώ ο τρόπος λειτουργίας παραπέμπει σε μία άρτια οργανωμένη συμμορία που γνωρίζει πώς να παγιδεύει θύματα, να χτυπά και στο τέλος να μην αφήνει ίχνη.

Υπάρχουν 4 καταγεγραμμένες επίσημες καταγγελίες σχετικά, όμως οι αρχές πιστεύουν ότι είναι πολύ περισσότερες όμως δεν γίνονται καταγγελίες καθώς υπάρχει ο φόβος του στιγματισμού.

17 Νοεμβρίου με θύμα έναν 27χρονο.

24 Νοεμβρίου με θύμα έναν 40χρονο.

28 Νοεμβρίου με θύμα έναν 48χρονο.

30 Νοεμβρίου με θύμα έναν 23χρονο.

Τα θύματα αρχικά είχαν καταγγείλει στην Αστυνομία ληστεία, όμως στη συνέχεια και όσο γινόταν έρευνα, παραδέχτηκαν ότι συνομιλούσαν με ανήλικες στο ίντερνετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δράση τους

Όλες οι επιθέσεις που εκτιμάται ότι είναι από την ίδια σπείρα, με τα άτομα που την απαρτίζουν να είναι ανήλικα είτε νεαρά, και να έχουν κοινή μεθοδολογία.

Ένα γυναικείο προφίλ προσεγγίζει τον άνδρα που έχουν βάλει «στόχο». Στη συνέχεια κλείνουν ραντεβού βραδινές ώρες στο άλσος Μετεώρων στην Πολίχνη. Εκεί, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να έχουν καταθέσει τα θύματα στους αστυνομικούς, εμφανίζεται αρχικά μία ανήλικη και στη συνέχεια μία ομάδα 10 – 15 ατόμων νεαρής ηλικίας, πιθανόν και ανήλικοι. Αφού χτυπούν τους συγκεκριμένους άνδρες που εμφανίζονται στα ραντεβού, τους ληστεύουν και τους εξευτελίζουν.

«Καταρχάς δεν τους ληστεύουμε, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Βαράμε σε σημεία που, όχι να τον αφήσουμε στον τόπο τον άλλον, αλλά σε σημεία που δεν θα του επιτρέψει ξανά να ασκήσει σεξουαλικά πράγματα οπουδήποτε. Κουβαλάμε έναν βαρύ σιδερολοστό σαν μεταλλικό ρόπαλο, το οποίο αφού τον χτυπήσουμε συνήθως πολύ άσχημα στα πλευρά, τον χτυπήσουμε στο κεφάλι, στο σαγόνι, μετά του κρατάμε τα πόδια. Και κάποιος από εμάς πάει και τον βαράει με πάρα πολλή δύναμη με τον σιδερολοστό στα γεννητικά όργανα. Όχι μία φορά, παραπάνω από 5 – 10 φορές», λέει μέλος της σπείρας.

«Επειδή ξέρω ποιοι το έκαναν, δεν μπέρδεψαν τους ανθρώπους, όχι. Τώρα από κει και πέρα κάποια παιδιά θα το κάνουν (θα ληστέψουν) μόνο και μόνο απλά για να τον αφήσουν και χωρίς χρήματα, να μην μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι».

Υπενθυμίζεται ότι μία περίπτωση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ήταν η επιχείρηση σύλληψης του 43χρονου παιδόφιλου στον Πειραιά, που είχε καταγράψει καρέ καρέ γνωστός YouTuber.

Παγκόσμιο φαινόμενο

Αυτοαποκαλούνται vigilante, «κυνηγοί παιδόφιλων» ή «τιμωροί». Τέτοιες ομάδες, εδώ και αρκετά χρόνια, εμφανίζονται παντού, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία.

Θεωρούν πως πρέπει να αποδώσουν εκείνοι δικαιοσύνη, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους.