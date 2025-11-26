Θεσσαλονίκη: Απαγόρευσε η Μητρόπολη στον ιερέα να λειτουργεί μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικα αγόρια

Συνολικά πέντε παιδιά, ηλικίας 12 έως 15 ετών, έχουν καταγγείλει ότι ο ιερέας από τη Θεσσαλονίκη τα άγγιζε σε ευαίσθητα σημεία του σώματός τους. Ο ίδιος, υποστηρίζει ότι τα έπιασε να κλέβουν το παγκάρι και θέλησαν να τον εκδικηθούν κάνοντας την καταγγελία αυτή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε η μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, για την υπόθεση του ιερέα από τη Θεσσαλονίκη δεν έχουν λάβει επίσημη καταγγελία για τα γεγονότα «για αυτό και ζητήσαμε εγγράφως να μας υποβληθούν τα καταγγελλόμενα στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως για τα περαιτέρω, πράγμα πού δεν συνέβη μέχρι σήμερα».

Τονίζεται πάντως ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση και να διαλευκανθούν τα γεγονότα «απαγορεύσαμε στον κληρικό μας την τέλεση ή τη συμμετοχή του σε κάθε Ιεροπραξία».

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν τα παιδιά, παρουσία ψυχολόγων, ο ιερέας χρησιμοποιούσε διάφορες προφάσεις για να προχωρήσει στη συνέχεια σε αγγίγματα σε ευαίσθητα σημεία του σώματος τους. Όλα αυτά, τον περασμένο Αύγουστο, σε καταστήματα του χωριού της Θεσσαλονίκης αλλά και σε σπίτι.

Εναντίον του ιερέα σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Όλη η ανακοίνωση της Μητρόπολης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου

Με συνοχή και θλίψη ψυχής αναγνώσαμε σήμερα, Τετάρτη 26η Νοεμβρίου, σε Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως δημοσιεύματα περί σχηματισμού δικογραφίας παρά της Υποδιευθύνσεως Προστασίας Ανηλίκων της Διευθύνσεως Διώξεως και Εξιχνιάσεως Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αυτεπαγγέλτου Αστυνομικής Προανακρίσεως, κατά την οποία φέρεται να εμπλέκεται Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Για την υπόθεση δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη καταγγελία, παρά μόνο δεχθήκαμε επώνυμο τηλεφώνημα σχετικά με το προκείμενο θέμα, για αυτό και ζητήσαμε εγγράφως να μας υποβληθούν τα καταγγελλόμενα στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως για τα περαιτέρω, πράγμα πού δεν συνέβη μέχρι σήμερα.

Παρά ταύτα, μέχρι της ολοκληρώσεως της προανακρίσεως, του πιθανού σχηματισμού δικογραφίας και εκδικάσεως της υποθέσεως, απαγορεύσαμε στον Κληρικό μας την τέλεση ή τη συμμετοχή του σε κάθε Ιεροπραξία.

Δηλώνουμε κατηγορηματικώς και πάλι ότι ουδεμία Αστυνομική ή Ανακριτική ή Δικαστική Αρχή μας έχει ενημερώσει αρμοδίως- προφορικώς ή γραπτώς- σχετικώς με την υπόθεση αυτή.

Αναμένουμε, λοιπόν, τη διαλεύκανση του θέματος από τις αρμόδιες Αρχές, για να επιληφθούμε και εμείς.

Ιερέας: Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό που με κατηγορούν

Ο 47χρονος ιερέας μιλώντας στο newsit.gr ισχυρίζεται ότι όλα όσα του καταλογίζουν τα πέντε ανήλικα αγόρια είναι ψέματα.

«Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό για το οποίο με κατηγορούν. Τα παιδιά αυτά είχαν μανία με μένα από τη στιγμή που τα έπιασα να κλέβουν τα χρήματα από το παρεκκλήσι. Είχαν γυρίσει ανάποδα τον κουμπαρά του ναού για να πέσουν τα ψιλά και να τα πάρουν. Τα τίναζαν. Και εγώ τους μάλωσα και άρχισαν να με φωνάζουν και να λένε ότι θα μου κάνουν ζημιά. Και απειλούσαν και μαζεύτηκαν όλα μαζί και έκαναν την καταγγελία εις βάρος μου» υποστηρίζει ο 47χρονος ιερέας και συνεχίζοντας προσθέτει: «Βρήκαν τον τρόπο να με εκδικηθούν έτσι. Δεν έχω κουράγιο. Χάλασε όλη η ψυχολογία μου. Κινδυνεύω να χάσω την ιεροσύνη μου χωρίς να κάνω κάτι, στα καλά καθούμενα. Είναι να μη σου τύχει».

Παράλληλα ο ιερέας αναφέρει ότι οι ανήλικοι τον ενοχλούσαν συνεχώς. «Αυτά τα παιδιά ερχόντουσαν νύχτα στο σπίτι και χτυπούσαν τα παντζούρια. Τρόμαξαν και οι γονείς μου που έμεναν μέσα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που ζω, έχω προβλήματα υγείας. Δεν φταίω σε τίποτα, δεν έχω κάνει κάτι. Καλύτερα να πάω στα νεκροταφεία, να ανοίξω τον λάκκο μου και να μπω μέσα».

Πατέρας ιερέα στο newsit.gr: Θέλουν να εκδικηθούν τον γιο μου

Στο ίδιο μήκος κύματος, είναι και τα όσα είπε στο newsit.gr ο πατέρας του ιερέα:

«Την υπόθεση την αφήνουμε στη Δικαιοσύνη. Τα παιδιά αυτά πήγαν να κλέψουν την εκκλησία, τα κατάλαβε ο γιος μου, τα έπιασε εκείνη τη στιγμή και θέλουν να τον εκδικηθούν. Δεν έκανε κάτι ο γιος μου. Έχουμε στενοχωρεθεί πάρα πολύ».