Θεσσαλονίκη: Αρνείται ο ιερέας τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων – «Τους έπιασα να κλέβουν το παγκάρι και με εκδικήθηκαν»

«Τους έπιασα να κλέβουν το παγκάρι και με εκδικήθηκαν» λέει ο 47χρονος ιερέας από τη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση πέντε ανήλικων αγοριών.

Όλα ξεκίνησαν όταν τα παιδία ηλικίας από 12 έως 15 ετών προσήλθαν με τους γονείς τους στην υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη και κατήγγειλαν ότι ο ιερέας χρησιμοποιούσε διάφορες προφάσεις προέβαινε σε αγγίγματα σε ευαίσθητα σημεία του σώματος τους. Όπως ανέφεραν στις καταθέσεις τους τα παιδιά παρουσία ψυχολόγων όλα έγιναν περασμένο Αύγουστο, σε καταστήματα του χωριού της Θεσσαλονίκη αλλά και σε σπίτι.

Έτσι εναντίον του ιερέα σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα κια ηλεκτρονικές συσκευές.

Από την πλευρά του ο 47χρονος ιερέας μιλώντας στο newsit.gr ισχυρίζεται ότι όλα όσα του καταλογίζουν τα πέντε ανήλικα αγόρια είναι ψέματά. «Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό για το οποίο με κατηγορούν. Τα παιδια αυτά είχαν μανία με μένα από τη στιγμή που τα έπιασα να κλέβουν τα χρήματα από το παρεκκλήσι. Είχαν γυρίσει ανάποδα τον κουμπαρά του ναού για να πέσουν τα ψιλά και να τα πάρουν. Τα τίναζαν. Και εγώ τους μάλωσα και άρχισαν να με φωνάζουν και να λένε ότι θα μου κάνουν ζημιά. Και απειλούσαν και μαζεύτηκαν όλα μαζί και έκαναν την καταγγελία εις βάρος μου» υποστηρίζει ο 47χρονος ιέρεας και συνεχίζοντας προσθέτει: «Βρήκαν τον τρόπο να με εκδικηθούν έτσι. Δεν έχω κουράγιο. Χάλασε όλη η ψυχολογία μου. Κινδυνεύω να χάσω την ιεροσύνη μου χωρίς να κάνω κάτι, στα καλά καθούμενα. Είναι να μη σου τύχει».

Παράλληλα ο ιερέας αναφέρει ότι οι ανήλικοι τον ενοχλούσαν συνεχώς. «Αυτά τα παιδιά ερχόντουσαν νύχτα στο σπίτι και χτυπούσαν τα παντζούρια. Τρόμαξαν και οι γονείς μου που έμεναν μέσα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που ζώ, έχω προβλήματα υγείας. Δεν φταίω σε τίποτα, δεν έχω κάνει κάτι. Καλύτερα να πάω στα νεκροταφεία, να ανοίξω τον λάκκο μου και να μπω μέσα».