Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο 23χρονος Αφγανός που κατηγορείται ότι έδινε ναρκωτικά σε ανήλικα κορίτσια και τα βίαζε

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από εισαγγελική διάταξη, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 23χρονου Αφγανού. Σε βάρος του νεαρού που διέμενε στη Θεσσαλονίκη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 23χρονος Αφγανός κατηγορείται για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, και συγκεκριμένα για κατοχή, πώληση και διάθεση, πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την πρόκληση της χρήσης ναρκωτικών από ανήλικο. Παράλληλα, κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου.

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Πρόκειται για τον TARAKI Safiullah του Amanullah και της Riza, γεν. 2003, στο Αφγανιστάν.

«Παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388510, 2310-388517, 2310-388518 και 2310-388520 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Πώς δρούσε o 23χρονος Αφγανός

Ο 23χρονος κατά το 2025, τόσο μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε εξωτερικούς χώρους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσέγγισε τρία κορίτσια, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως τα βίασε.

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Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής, τρία ανήλικα αγόρια.

Αρχές Ιανουαρίου του 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα κινητό τηλέφωνο.