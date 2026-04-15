Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης πήδηξε από ύψος 2,5 μέτρων για να ξεφύγει – Βίντεο ντοκουμέντο από την αποτυχημένη προσπάθεια κλοπής

«Ταρζάν» το έπαιξε ένας διαρρήκτης σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης όταν πήδηξε από μεγάλο ύψος στην προσπάθειά του να διαφύγει από το σημείο.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά την Ανάσταση σε κεντρικό δρόμο της Πολίχνης, στη δυτική Θεσσαλονίκη, διαρρήκτης επιχείρησε να εισβάλει σε κατάστημα, αδιαφορώντας για την παρουσία κόσμου στους δρόμους. Όταν είδε ότι δεν τα καταφέρνει όμως θέλησε να ξεφύγει πέφτοντας από ύψος 2,5 μέτρων.

Η απόπειρα κλοπής καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα ασφάλειας ενώ ο δράστης αναζητείται.

Ο διαρρήκτης φέρεται αρχικά να επιθεώρησε τον χώρο, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά για να βεβαιωθεί ότι δεν γίνεται αντιληπτός από περαστικούς. Στη συνέχεια, καθώς δεν κατάφερε να παραβιάσει το ρολό ασφαλείας του καταστήματος, χρησιμοποίησε καρέκλα για να σπάσει τζάμι πάνω από την είσοδο, επιχειρώντας να εισέλθει στο κατάστημα.

Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, η οποία βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να φωνάζει, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης δεν δίστασε να πηδήξει από ύψος περίπου 2,5 μέτρων και στη συνέχεια να εξαφανιστεί.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, που είχε περάσει λίγο νωρίτερα για να «σταυρώσει» τον χώρο με το Άγιο Φως, παρακολούθησε το περιστατικό μέσω κάμερας ασφαλείας στο κινητό του, μένοντας έκπληκτος από όσα συνέβαιναν.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.