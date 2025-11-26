Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε πολυκατοικία στην Καλαμαριά, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια

Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26.11.2025) στην Καλαμαριά της Θεσσαλονικής όταν άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε πυλωτή πολυκατοικίας.

Από τα γκαζάκια προκλήθηκε έκρηξη γύρω στις 3.30 στην είσοδο της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Σμύρνης στην Καλαμαριά προκαλώντας εκτεταμένες φθορές και πυρκαγιά. Εσπασαν μάλιστα τζαμαρίες, ενώ το θερμικό φορτίο έφτασε αρκετά ψηλά προκαλώντας φωτιά.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας όπως είναι φυσικό από τον εκκωφαντικό θόρυβο πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για την έκρηξη.