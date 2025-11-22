Θεσσαλονίκη: Καρέ-καρέ η δράση των 4 Ρομά που έκλεβαν χρηματοκιβώτια και «έτρωγαν» τα χρήματα στο καζίνο

Μία συμμορία διαρρηκτών στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στα χέρια της ΕΛΑΣ, με 4 άνδρες να αρπάζουν χρήματα από χρηματοκιβώτια και να τα επενδύουν στο… καζίνο.

Οι 4 κακοποιοί, είχαν πλούσια δράση σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα και Χαλκιδική από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο του 2025 και πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε εταιρείες, κλεβε τα χρηματοκιβώτια και μετά έπαιζαν τα κλοπιμαία στο καζίνο.

Τη σπείρα με την κλίση στον τζόγο, εξάρθρωσε το Γραφείο Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Στις φορολογικές τους δηλώσεις οι άνδρες φαίνονταν ως άστεγοι ή σκηνίτες ενώ στην πραγματικότητα ζούσαν στις πολυτελείς μονοκατοικίες τους.

Το modus operandi

Πρόκειται για 2 τσιγγάνους αλβανικής καταγωγής και 2 Έλληνες τσιγγάνους. Όλοι τους διαμένουν στον οικισμό των Υψωματων Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Πάντοτε χτυπούσαν μεταμεσονύχτιες ώρες. Εντόπιζαν εταιρείες και επιχειρήσεις από τις οποίες σήκωναν χρηματοκιβώτια ενώ χτυπούσαν και οικίες από τις οποίες έπαιρναν χρυσαφικά και κοσμήματα.

Για τη δράση τους χρησιμοποιούσαν 4 ιδιόκτητα οχήματα τύπου τζίπ καθώς και 2 οχήματα που είχαν κλέψει παλαιότερα. Τα κλεμμένα οχήματα εντοπίστηκαν και παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Πώς τους συνέλαβαν

Η επιχείρηση σύλληψής τους οργανώθηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης 20.11.2025 στον οικισμό Υψωμάτων Διαβατών. Εκτός από τους 4 δράστες που συνελήφθησαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα 4 οχήματα που χρησιμοποιούσαν καθώς και χρηματικά ποσά, ασύρματος συντονισμένος σε συχνότητα της Αστυνομίας, διαρρηκτικά εργαλεία (φακός κεφαλής, κόφτες, τσεκούρια), ρολόγια και κοσμήματα των οποίων η νόμιμη κατοχή ερευνάται.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Thestival.gr φαίνεται η δράση των 4 μελών τη συμμορίας σε ένα από τα χτυπήματά τους στην περιοχή της Χαλάστρας.

Οι δράστες είχαν βάλει στόχαστρο μια εταιρεία που εμπορεύεται κρέατα και σήκωσαν από το χρηματοκιβώτιό της το ποσό των 500 ευρώ.