Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν οι γονείς των μωρών που βρέθηκαν μόνα τους στον δρόμο – «Κοιμόμασταν, δεν ξέρουμε τι έγινε»

Ένοχοι για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, κρίθηκαν οι 2 γονείς, η 22χρονη και ο 29χρονος για την εξοργιστική υπόθεση με τα 2 μωρά που βρέθηκαν μόνα τους στη μέση του δρόμου, στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Πέμπτη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Το δικαστήριο μετέτρεψε την ποινή τους σε εξαγοράσιμη, καταβάλλοντας την ημέρα 10 ευρώ. Οι 2 γονείς άσκησαν έφεση η οποία ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι. Για την υπόθεση με τον εντοπισμό των 2 μωρών ηλικίας 1 και 2 χρόνων, χωρίς επίβλεψη, γίνεται κοινωνική έρευνα, για να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός που βρήκε τα 2 μωρά να βρίσκονται μόνα τους σε δρόμο στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, κατέθεσε στο δικαστήριο λέγοντας πως τα πήρε αγκαλιά και τα κράτησε μέχρι να έρθει η αστυνομία.

«Κατέβηκα από το φορτηγό, πήρα αγκαλιά τα παιδιά και τα πήγα δίπλα σε μία αλάνα. Μέχρι να έρθει η αστυνομία τα είχα υπό την επίβλεψή μου», ανέφερε ο ίδιος.

Οι 2 γονείς ευχαρίστησαν τον οδηγό που έσωσε τα παιδιά από βέβαιο ατύχημα και τόνισαν πως δεν κατάλαβαν πώς και πότε έφυγαν γιατί κοιμόντουσαν.

«Ένας Θεός ξέρει πώς έφυγαν, οι πόρτες είναι κλειδωμένες» είπε ο 49χρονος, με τη νεαρή σύντροφό του να αναφέρει ότι μένουν σε ένα εγκαταλελειμμένο ισόγειο σπίτι μαζί με άλλα άτομα.

«Με βοηθάνε οι δύο αδελφές μου, που είναι 12 και 17 ετών. Ξύπνησε η μικρότερη αδελφή μου για να ετοιμάσει το γάλα στα μωρά, έμεινα με την εντύπωση αυτή. Ακούσαμε τις φωνές και βγήκαμε έξω», απολογήθηκε η 22χρονη μητέρα των παιδιών.