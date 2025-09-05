Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση οι γονείς των μωρών που εντοπίστηκαν μόνα τους σε δρόμο

Τα μωρά εντόπισε διερχόμενος οδηγός που ειδοποίησε την Άμεση Δράση
Το ανδρόγυνο ενώ οδηγείται στο δικαστήριο
Το ανδρόγυνο ενώ οδηγείται στο δικαστήριο

Ενώπιον της δικαιοσύνης, μετά τη σύλληψή τους βρέθηκαν σημερα (05.09.2025) οι γονείς των δυο μωρών που εντοπίστηκαν μόνα τους σε δρόμο της Θεσσαλονίκης

Το ανδρόγυνο, που παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορείται για την υπόθεση των δύο μωρών, 1 και 2 ετών, που εντοπίστηκαν να κινούνται μόνοι τους σε δρόμο, στην Χαριλάου, εκ των οποίων το πρώτο μπουσουλώντας.

Ο εισαγγελέας τούς απήγγειλε δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων και τους παρέπεμψε να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης και αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής τους.

Τα δύο μωρά εντόπισε χθες στις 9.50 το πρωί διερχόμενος οδηγός που ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Ο 49χρονος και η 22χρονη σύντροφός του (αλλοδαποί και οι δύο) συνελήφθησαν άμεσα.

Καταθέτοντας προανακριτικά και επιχειρώντας να δώσει τη δική του εξήγηση για το συμβάν, ο 49χρονος φέρεται να ανέφερε ότι η 12χρονη αδελφή της συντρόφου του άνοιξε την πόρτα από την οποία βγήκαν τα μωρά. Τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα φαίνεται πως κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα, με την 12χρονη να είχε αναλάβει να ταΐσει τα ανηλίκα.

2
