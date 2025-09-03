Θεσσαλονίκη: Ληστές εισέβαλαν σε σπίτι 26χρονης και επιτέθηκαν με σύριγγες σε αστυνομικούς – Βίντεο ντοκουμέντο

Στιγμές τρόμου και αγωνίας βίωσε μια 26χρονη στη Θεσσαλονίκη όταν στο διαμέρισμα της εισέβαλαν δύο ληστές, οι οποίο αφού την ακινητοποιήσαν στη συνέχεια, όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους συλλάβουν, αυτοί τους επιτέθηκαν με σύριγγες.



Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το βράδυ της Τρίτης (2.9.2025) στην περιοχή του Βαρδάρη της Θεσσαλονίκης, ενώ το newsit.gr κατάφερε να εξασφαλίσει οπτικό υλικό από την είσοδο των δραστών στον πολυκατοικία που διέμενε η νεαρή γυναίκα, αλλά και την μετέπειτα σύλληψή τους από τους άνδρες της ΕΛ. ΑΣ.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο δράστες ηλικίας 42 και 39 ετών μπήκαν στην πολυκατοικία κι άρχισαν να κινούνται στους χώρους της. Σταδιακά ανέβηκαν όλους τους ορόφους και κατέληξαν στο έκτο. Η 26χρονη που περίμενε παρέα, ανυποψίαστη και χωρίς να δώσει σημασία άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος της όταν οι δύο άνδρες της χτύπησαν την πόρτα.

Αφού μπήκαν μέσα ο ένας από αυτούς την ακινητοποίησε και της ζήτησε να μην καλέσει βοήθεια, ενώ ο δεύτερος της πήρε το κινητό της τηλέφωνο κι άρχισε να ψάχνει το διαμέρισμα. Για καλή της τύχη όμως ένας ένοικος της πολυκατοικίας που είδε από το ματάκι της πόρτας του τους δύο άνδρες να κινούνται ύποπτα, ειδοποίησε την αστυνομία.

Αμέσως στο σημείο έφτασαν περιπολικά και μηχανές της ΕΛ. ΑΣ με τα πληρώματα τους να εισέρχονται στο εσωτερικό του κτιρίου και να τους αναζητούν.

Ξαφνικά, άκουσαν κάποιες αχνές φωνές από τον έκτο όροφο κι όταν έφτασαν έξω από το διαμέρισμα της κοπέλας και είπαν αστυνομία, τότε η 26χρονη άρχισε να ζητάει βοήθεια. Τότε ο 42χρονος ληστής, άνοιξε την πόρτα και προσπάθησε να διαφύγει. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς, ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής έβγαλε μια σύριγγα, την οποία προσπάθησε να την καρφώσει στο σώμα ενός αστυνομικού. Ωστόσο δεν τα κατάφερε και συνελήφθη.

Το ίδιο τρόπο επίθεσης προς τους αστυνομικούς, επέλεξε κι ο δεύτερος δράστης. Όταν ο 39χρονος βγήκε από την τουαλέτα του διαμερίσματος που είχε κλειστεί, επιτέθηκε κι αυτός με μια σύριγγα σε άλλο αστυνομικό, με αρνητικό αποτέλεσμα. Ακολούθησε συμπλοκή με το συγκεκριμένο άνδρα της ΕΛ. ΑΣ ο οποίος με τη βοήθεια των συναδέρφων του κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.



Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, τραυματίστηκε στον αγκώνα ένας αστυνομικός, ενώ η 26χρονη υπέστη εκδορές και μώλωπες στο λαιμό και στον αριστερό της ώμο κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης της από τον 42χρονο ληστή.