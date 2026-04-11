Θεσσαλονίκη: Μυστήριο με σορό 64χρονου που εντοπίστηκε σε καλαμιές μέσα σε ρεματιά

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη μετά τον εντοπισμό ενός 64χρονου άνδρα νεκρού μέσα σε ρέμα, ανάμεσα σε καλαμιές, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου 11.04.2026. Η σορός εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε δυσκολία στη μετακίνησή του. Μάλιστα, λέγεται πως ζούσε σε ένα πρόχειρο παράπηγμα σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ κάνουν λόγο για αιφνίδιο θάνατο, ωστόσο η υπόθεση δεν θεωρείται ακόμη ξεκάθαρη. Ένα τραύμα στο κεφάλι του 64χρονου είναι αυτό που περιπλέκει την εικόνα και εξετάζεται προσεκτικά από τις Αρχές.

Δεν αποκλείεται το τραύμα να προήλθε από πτώση, λόγω της κατάστασης της υγείας του και του δύσβατου σημείου, όμως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να υπάρξουν επίσημα συμπεράσματα.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, ο οποίος θα εξετάσει τη σορό και θα δώσει τις απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ εκεί μεταβαίνει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.