Θεσσαλονίκη: Ο δήμος «παίρνει πίσω» των πρόστιμο 300 ευρώ στους μουσικούς του δρόμου μετά τις αντιδράσεις – «Δικαιωθήκαμε»

Μετά τον σάλο που ξέσπασε για το «ραβασάκι» 300 ευρώ στους μουσικούς του δρόμου, μπροστά από τον Λευκό Πύργο στην Θεσσαλονίκη, ο δήμος φαίνεται πως παίρνει πίσω το πρόστιμο που επέβαλε.

Το απίστευτο περιστατικό έγινε την περασμένη Κυριακή (19.04.2026) όταν οι μουσικοί του συγκροτήματος Yilturum έστησαν μικρόφωνα και ηχεία στην Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης για να διασκεδάσουν το κοινό. Δεν γνώριζαν και δεν περίμεναν καν πως μέλη της δημοτικής αστυνομίας θα τους κόψουν πρόστιμο 300 ευρώ, βάσει της Κανονιστικής Απόφασης για τη Νέα Παραλία (ΑΔΣ 85/2025, Άρθρο 7 παρ. 4).

Τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media προκάλεσαν οργή και έκαναν τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε μια στιγμή, με τους χρήστες να ζητούν την ακύρωση του πρόστιμου και την υποστήριξη των ανθρώπων που αναγκάζονται να βγουν και να τραγουδήσουν στους δρόμους για τη διαβίωσή τους.

Οι μουσικοί συναντήθηκαν χθες με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ο οποίος τους προέτρεψε να προχωρήσουν σε ένσταση ώστε να αποσυρθεί το πρόστιμο.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, οι Yilturum ανέβασαν βίντεο στα social media με το μήνυμα «δικαιωθήκαμε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evangelia Botsi (@ev4ngelie)

Τι προβλέπει ο νόμος

Όσον αφορά τη νομοθεσία, ο δήμος αναγκάστηκε πριν από κάποιο καιρό να βγάλει νέα κανονιστική απόφαση για όσους χρησιμοποιούν ενισχυτές στην παραλία, μετά από εκατοντάδες καταγγελίες από τους κατοίκους της Περιοχής για ηχορύπανση.

Ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος είχε αναφέρει για το περιστατικό:

«Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με τους μουσικούς του δρόμου. Απαγορεύεται η μεγαφωνική εγκατάσταση και αρχικά τους συστήνουμε να βγάλουν τη μεγαφωνική κι αν δεν το κάνουν καταλογίζουμε πρόστιμο. Αυτό γίνεται σε κατοικημένες περιοχές και κυρίως λόγω καταγγελιών των κατοίκων».