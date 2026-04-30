Θεσσαλονίκη: Παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 9χρονο και τον εγκατέλειψε

Με ελαφρά τραύματα το παιδί - Συνελήφθη 27χρονος
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Τροχαίο με εγκατάλειψη, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (29.04.2026) στη Θεσσαλονίκη, όπου οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε ένα παιδί 9 χρόνων και στη συνέχεια το εγκατέλειψε στο σημείο.

Το τροχαίο έγινε σε περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, ο οδηγός χτύπησε και παρέσυρε τον ανήλικο και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

Ο 9χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του οδηγού.

Λίγη ώρα μετά, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν ως οδηγό έναν 27χρονο και τον συνέλαβαν.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε σε δυστύχημα με πατίνι: «Ο οδηγός ήταν γεμάτος αίματα και έκλαιγε πάνω από το παιδί»
Ο πατέρας του έφτασε γρήγορα και είδε το παιδί στην άσφαλτο αιμόφυρτο - «Φώναζε "Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε" και δεν αντιδρούσε» λέει ο θείος του στο newsit.gr
Το πατίνι του 13χρονου που σκοτώθηκε στην Ηλεία
Ηλεία: «Τον γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε» συγκλονίζει ο γιατρός του 13χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι
400 παιδιά τραυματίστηκαν σε τροχαία με πατίνι σε έναν χρόνο - Σήμα κινδύνου από γιατρούς και νοσηλευτές, που καθημερινά βλέπουν πολλά παιδιά να νοσηλεύονται 
Πατίνι
