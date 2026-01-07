Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο η συνοδηγός για τη φονική παράσυρση της Έμμας – Κατηγορείται για υπόθαλψη

Η γυναίκα που ήταν συνοδηγός στο ΙΧ το οποίο παρέσυρε και σκότωσε τη φοιτήτρια Έμμα Καρυωτάκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 2022 θα καθίσει σήμερα στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε εγκαταλείψει τη φοιτήτρια στον τόπο του δυστυχήματος στη Θεσσαλονίκη. Η νεαρή συνοδηγός κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, μετά από μήνυση που υπέβαλαν οι γονείς της άτυχης κοπέλας.

Η 23χρονη ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος, ο οποίος μαζί με τη συνοδηγό εγκατέλειψαν τον τόπο του δυστυχήματος.

Το κατηγορητήριο μάλιστα αναφέρει ότι ο οδηγός προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Ο ίδιος έχει ήδη καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο σε κάθειρξη 16,5 ετών.

Η 23χρονη θα καθίσει στο εδώλιο με την κατηγορία της υπόθαλψης, καθώς δεν ενημέρωσε τις αρχές και δεν απέτρεψε τον 30χρονο από το να φύγει από τον τόπο του δυστυχήματος και να καλύψει τα ίχνη του.