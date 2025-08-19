Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος για εμπρησμούς στην Πάρνηθα και σε άλλα δάση

Στη σύλληψη 55χρονου αλλοδαπού, που ήταν καταζητούμενος για εμπρησμούς δασών και άλλα σοβαρά αδικήματα, προχώρησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τρίτη (19.8.25).

Πιο συγκεκριμένα, σε βάρος του 55χρονου εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για εμπρησμούς σε δάση, πράξη που έλαβε χώρα το 2005 στην Πάρνηθα Αττικής και διάταξη του Προέδρου Εφετών Αθηνών, η οποία ορίζει τη διαρκή ισχύ των ενταλμάτων σύλληψης για τον εμπρησμό σε δάση, καθώς επίσης και την κράτησή του μέχρι την οριστική εκδίκαση των κατηγοριών.

Επίσης εκκρεμούσαν καταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών, με χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, καταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών για διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, με ποινή φυλάκισης έξι μηνών και καταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών για εμπρησμό σε δάση, ζωοκλοπή – ζωοκτονία, και παράβαση του Β.Δ. περί κατοχής όπλου και οπλοφορίας δημοσίων δασικών υπαλλήλων και οργάνων της Δασικής Υπηρεσίας, με ποινή φυλάκισης τριών ετών, έξι μηνών και χρηματική ποινή 3.300 ευρώ.