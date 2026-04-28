Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η μητέρα του 5χρονου που «πέταξε» όλο το σπίτι στο δρόμο – «Δεν πήγε ποτέ η νταντά», ισχυρίστηκε

Άγγελος Λαμπίδης

Σάλο έχει προκαλέσει το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 5χρονος, βρέθηκε μόνος στο σπίτι του και από το μπαλκόνι πετούσε ό,τι υπήρχε στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί της ομάδας Ζ που περνούσαν από την οδό Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, είδαν τον 5χρονο στα κάγκελα στο μπαλκόνι.

Καθώς υπήρχε κίνδυνος να τραυματιστεί και ο μικρός αλλά και να τραυματίσει και κάποιον περαστικό ή να προκαλέσει φθορά σε περιουσία, ανέβηκαν πάνω. Πέρασαν από το διπλανό μπαλκόνι, βρήκαν τον μικρό και τον έβαλαν μέσα στο διαμέρισμα.

Από έγγραφα που βρέθηκαν στο σπίτι βρήκαν ποια είναι η μητέρα και της τηλεφώνησαν. Ήρθε εγκαίρως και μεταφέρθηκαν στο τμήμα όπου και συνελήφθη.

Αύριο Τετάρτη, 29.04.2026, θα περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα η 25χρονη μητέρα.

Όπως είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του παιδιού, έπρεπε να πάει σε γιατρό και άφησε στο σπίτι το παιδί μόνο του γνωρίζοντας πως θα πήγαινε μετά από λίγη ώρα η νταντά, κάτι που όμως δεν πήγε ποτέ.

Σε βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται το μόλις 5 χρόνων παιδάκι, από το μπαλκόνι του τελευταίου ορόφου της πολυκατοικίας στην οδό Βασιλέως Γεωργίου να φωνάζει και να πετάει αντικείμενα στον δρόμο.

Πιάτα, κουβάδες, σκούπες, παιχνίδια, πέτρες ακόμα και ηλεκτρική σκούπα έφευγαν από μεγάλο ύψος με τον μικρούλη να το βρίσκει παιχνίδι. Στην αρχή το παιδί έριχνε νερό στους περαστικούς με το λάστιχο.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία με τον αστυνομικό να μπαίνει στο σπίτι όπως φαίνεται και σε βίντεο, από την ταράτσα και με την βοήθεια κλειδαρά άνοιξαν την πόρτα που ήταν κλειδωμένη.

Στο νοσοκομείο δύο μαθητές λυκείου στα Χανιά - Ο ένας λιποθύμησε και χτύπησε και ο άλλος έπαθε κρίση πανικού
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που δόθηκε τόσο στο ΕΚΑΒ όσο και στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων, το περιστατικό δεν σχετίζεται με σχολική βία
Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Είχε πάνω του γεμάτο 38αρι περίστροφο
Ο ηλικιωμένος άνδρας έφυγε με ταξί από την Αθήνα και εντοπίστηκε οπλισμένος δίπλα στα ΚΤΕΛ - Ο ταξιτζής που τον μετέφερε ενημέρωσε την αστυνομία - Ήθελε να φύγει για Ιταλία
«Θα δείτε αύριο τι θα κάνω» είχε απειλήσει ο ηλικιωμένος για την επίθεση στον ΕΦΚΑ – «Ξαφνικά ακούσαμε ουρλιαχτά, "ελάτε πυροβόλησαν τον Νίκο"»
Υπάλληλος του ΕΦΚΑ, περιγράφει στο newsit.gr τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν ο ηλικιωμένος άρχισε να πυροβολεί
