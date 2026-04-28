Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η μητέρα του 5χρονου που «πέταξε» όλο το σπίτι στο δρόμο – «Δεν πήγε ποτέ η νταντά», ισχυρίστηκε

Σάλο έχει προκαλέσει το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 5χρονος, βρέθηκε μόνος στο σπίτι του και από το μπαλκόνι πετούσε ό,τι υπήρχε στον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί της ομάδας Ζ που περνούσαν από την οδό Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη, είδαν τον 5χρονο στα κάγκελα στο μπαλκόνι.

Καθώς υπήρχε κίνδυνος να τραυματιστεί και ο μικρός αλλά και να τραυματίσει και κάποιον περαστικό ή να προκαλέσει φθορά σε περιουσία, ανέβηκαν πάνω. Πέρασαν από το διπλανό μπαλκόνι, βρήκαν τον μικρό και τον έβαλαν μέσα στο διαμέρισμα.

Από έγγραφα που βρέθηκαν στο σπίτι βρήκαν ποια είναι η μητέρα και της τηλεφώνησαν. Ήρθε εγκαίρως και μεταφέρθηκαν στο τμήμα όπου και συνελήφθη.

Αύριο Τετάρτη, 29.04.2026, θα περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα η 25χρονη μητέρα.

Όπως είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του παιδιού, έπρεπε να πάει σε γιατρό και άφησε στο σπίτι το παιδί μόνο του γνωρίζοντας πως θα πήγαινε μετά από λίγη ώρα η νταντά, κάτι που όμως δεν πήγε ποτέ.

Σε βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται το μόλις 5 χρόνων παιδάκι, από το μπαλκόνι του τελευταίου ορόφου της πολυκατοικίας στην οδό Βασιλέως Γεωργίου να φωνάζει και να πετάει αντικείμενα στον δρόμο.

Πιάτα, κουβάδες, σκούπες, παιχνίδια, πέτρες ακόμα και ηλεκτρική σκούπα έφευγαν από μεγάλο ύψος με τον μικρούλη να το βρίσκει παιχνίδι. Στην αρχή το παιδί έριχνε νερό στους περαστικούς με το λάστιχο.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία με τον αστυνομικό να μπαίνει στο σπίτι όπως φαίνεται και σε βίντεο, από την ταράτσα και με την βοήθεια κλειδαρά άνοιξαν την πόρτα που ήταν κλειδωμένη.