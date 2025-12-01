Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν 2 άτομα για την επίθεση στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου

Είχαν γράψει στους τοίχους και πέταξαν φέιγ βολάν
Συνθήματα σε τοίχο
Photo / ΑΠΕ - ΜΠΕ

Στην ταυτοποίηση 2 ατόμων για την επίθεση στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αρχές.

Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου συνέβη την Παρασκευή 21.11.2025, όταν άγνωστοι έγραψαν με μπογιά συνθήματα και πέταξαν φέιγ-βολάν.

Για τα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα που ταυτοποιήθηκαν, 33 και 21 ετών, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Η επίθεση είχε αποδοθεί στον «Ρουβίκωνα», που υπέγραφε τα φέιγ – βολάν με αναφορές για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

