Επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Στράτου Σιμόπουλου

Για «φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων» κάνει λόγο η ΝΔ
Επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Στράτου Σιμόπουλου

Μέλη του «Ρουβίκωνα» έκαναν επίθεση στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου κι έγραψαν συνθήματα στον τοίχο, ενώ πέταξαν τρικάκια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με την υπογραφή του.

«Για πολλοστή φορά, εν ώρα λειτουργίας, το γραφείο μου έγινε στόχος με τρικάκια και συνθήματα από μασκοφόρους. Αυτή η φορά από τον Ρουβίκωνα. Η σημερινή επίθεση μπορεί να χαρακτηριστεί ως “ήπια” συγκρινόμενη με την προηγούμενη με γκαζάκια στο σπίτι μου. Η δικαιολογία αυτή τη φορά ήταν “τα Τέμπη”. Από πίσω, όμως, σίγουρα κρύβεται και η απέχθεια τους για τις πολιτικές μου απόψεις, οι οποίες έχουν πάντα πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει δεν πτοούμαι», δήλωσε ο κ. Σιμόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
«Η επίθεση του Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την επίθεση που δέχτηκε το γραφείο του κ. Σιμόπουλου. Με την ανακοίνωση να καταλήγει: «Κανέναν δεν φοβίζουν, κανέναν δεν πτοούν. Η Δημοκρατία μας είναι πολύ πιο ισχυρή από τις επιθέσεις τους».

