Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Σε βάρος του ενός εκκρεμούσε «κόκκινη αγγελία» από την Interpol

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 124 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο με ακατέργαστη κάνναβη, 3 κινητά τηλέφωνα και 1.050 ευρώ
Περιπολικό
EUROKINISSI

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές την Δευτέρα (12.01.2026) σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, για διακίνηση ναρκωτικών.

Πρόκειται για πολίτες Τουρκίας, ηλικίας 38 και 30 ετών, καθώς και μια υπήκοο Γαλλίας, ηλικίας 28 ετών. Ο 38χρονος και η 28χρονη κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι όπου διαμένουν στην Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 124 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο με ακατέργαστη κάνναβη, 2 κινητά τηλέφωνα και 200- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, ο 38χρονος, ο οποίος απουσίαζε από την ανωτέρω οικία την ώρα του ελέγχου, εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης Νοσοκομείου και συνελήφθη.

Παράλληλα, στο ίδιο αυτοκίνητο βρισκόταν ο 30χρονος, καθώς και ακόμη ένα άτομο, οι οποίοι επίσης προσήχθησαν από τις αρχές. Στη συνέχεια, ο 30χρονος συνελήφθη, καθώς όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία διεθνών αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας και αναζητούνταν από τις τουρκικές αρχές, προκειμένου να δικαστεί για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 124 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο με ακατέργαστη κάνναβη, 3 κινητά τηλέφωνα και 1.050 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Επιπλέον προσήχθησαν στην έδρα της υποδιεύθυνσης συνολικά 6 ακόμα άτομα, επίσης πολίτες Τουρκίας, οι οποίοι αποχώρησαν, καθώς δεν διαπιστώθηκε κάτι σε βάρος τους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, που υλοποιήθηκε από κοινού με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και του Τμήματος Πληροφοριακών και Ειδικών Δράσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε συνολικά 4 οικίες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ελλάδα
