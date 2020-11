Τι ώρα κλείνουν σήμερα Παρασκευή 13/11 σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ – ΤΙ ΩΡΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11/2020: Από σήμερα, Παρασκευή 13/11, σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ θα κλείνουν στις 20.30.

ΩΡΑΡΙΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ – ΤΙ ΩΡΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ: Αλλάζουν όλα στο ωράριο των σούπερ μάρκετ από σήμερα, Παρασκευή 13/11/2020, καθώς μπαίνουν σε εφαρμογή νέες αλλαγές στο ωράριο και την λειτουργία όλων των καταστημάτων που είναι ανοικτά κατά την διάρκεια του lockdown.

Από σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και καθ’ όλο το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων, δηλαδή έως τις 30 Νοεμβρίου που θα ισχύει το lockdown λόγω κορονοϊού θα ισχύουν τα εξής όσον αφορά στο ωράριο και την λειτουργία των σούπερ μάρκετ και γενικότερα όσων καταστημάτων είναι ανοιχτά κατά την διάρκεια της καραντίνας:

Τα καταστήματα τροφίμων (π.χ. super market, mini market, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία), τα φαρμακεία και τα συνεργεία αυτοκινήτων θα λειτουργούν έως τις 20.30.

Ειδικά, για τις υπεραγορές τροφίμων (super market) και τα mini market διευκρινίζεται ότι μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες delivery και μετά τις 20.30 και έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Τα περίπτερα μπορούν να λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 αναστέλλεται η λειτουργία κάθε εμπορικού καταστήματος που λειτουργεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173).

Delivery και take away

Παράλληλα κατά τις ώρες 21.00 – 05.00, επιτρέπονται τόσο οι υπηρεσίες παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) όπως και η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away). Σχετικά με την παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) τονίζεται ότι ναι μεν συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελή λόγο μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές.