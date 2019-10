Το διάλειμμα και το «ευχαριστώ» του Μάικ Πομπέο

Ο Μάικ Πομπέο με ανάρτησή του στο Twitter εξήρε τις προσπάθειες που καταβάλει το προσωπικό της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, μίλησε μαζί του και φωτογραφήθηκε με τα παιδιά των εργαζομένων στην αμερικανική διπλωματική αποστολή.

«Σπουδαία ευκαιρία να ευχαριστήσω το προσωπικό και τις οικογένειες της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα για την σκληρή δουλειά και την αφοσίωση στην προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή, προωθώντας το εμπόριο και τις επενδύσεις και προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα», έγραψε ο Μάικ Πομπέο, που κατέληξε με μια ελληνική λέξη: «Ευχαριστώ!».

Great opportunity to thank the personnel and families of @USEmbassyAthens for their hard work and commitment to advancing regional stability, promoting trade and investment, and protecting human rights in #Greece. Ευχαριστώ! pic.twitter.com/MkpLSj0tYb

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 5, 2019