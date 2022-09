Φέτος, στο 45ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, το Onassis Award, βραβείο που απονέμεται αυτομάτως στους Έλληνες σκηνοθέτες που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, απέσπασε η ταινία Under the Lake του Θανάση Τρομπούκη, ο οποίος θα λάβει 10.000 € ως development grant, για την ανάπτυξη του επόμενου πρότζεκτ του. «Η ανάπτυξη σεναρίου χρειάζεται αφοσίωση, μέθοδο και χρόνο. Είναι μια αφανής, αλλά απαιτητική διαδικασία. Είναι σημαντικό να νιώθεις ότι κάποιος σε στηρίζει» δήλωσε ο κινηματογραφιστής. Ο Θανάσης Τρουμπούκης ήταν ένας από τους τρεις Έλληνες που συμμετείχαν στο Διεθνές Διαγωνιστικό. Δίπλα του διαγωνίζονταν η Εύη Καλογηροπούλου με τον Θρόνο του Ξέρξη και η Σοφία Γεωργοβασίλη με το Memoir of a Veering Storm . Οι ταινίες τους εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία, καθώς είναι παραγωγές του Ιδρύματος Ωνάση.

Η ταινία Στον θρόνο του Ξέρξη της Εύης Καλογηροπούλου έκανε πρεμιέρα στην Εβδομάδα Κριτικής του 75ου Φεστιβάλ Καννών (18-26 Μαΐου 2022), το παράλληλο διαγωνιστικό τμήμα του ευρωπαϊκού κινηματογραφικού θεσμού με ταινίες δημιουργών από όλο τον κόσμο, κερδίζοντας τελικά το βραβείο του σημαντικού γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου Canal+ για τον τρόπο προσέγγισης μιας αρχαιοελληνικής ιστορίας, με παραβολές που τοποθετούνται με εξαιρετικά ευρηματικό τρόπο σε ένα αλλόκοσμο τοπίο. Η πρώτη εκδοχή της ταινίας της Καλογηροπούλου είχε τον τίτλο Ανήκω σε μένα και ήταν μια ανάθεση του φεστιβάλ “You and AI: Through the Algorithmic Lens” που πραγματοποίησε η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στο Πεδίον του Άρεως (24.06-25.07.21), για τον αλγόριθμο και την τεχνητή νοημοσύνη, τη δημιουργικότητα και την ηθική, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, Διευθύντριας Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ στο Πέραμα, τον Ιούνιο του 2021.