Το κόστος θα κρίνει την απόκτηση των 164 τεθωρακισμένων Bradley, που επέλεξε ο Στρατός από τις ΗΠΑ

«Αγκάθι» φαίνεται πως είναι για τον ελληνικό στρατό το κόστος επαναφοράς σε επιχειρησιακή κατάσταση των 164 μεταχειρισμένων τεθωρακισμένων Bradley M2A2, τα οποία επέλεξαν στις ΗΠΑ τα Στελέχη του Στρατού Ξηράς και το κόστος είναι αυτό που θα κρίνει την τελική απόφαση για την απόκτησή τους.

Το ΓΕΣ περιμένει από τους Αμερικανούς την εκτίμηση για το συνολικό ποσό το οποίο θα απαιτηθεί προκειμένου τα ΤΟΜΑ να συντηρηθούν, να εξοπλιστούν για να επανέλθουν στην επιθυμητή κατάσταση ώστε να αποφασίσει εάν θα είναι συμφέρουσα η απόκτηση τους για τον Στρατό Ξηράς. Πρόκειται τόσο για τα 62 τεθωρακισμένα Bradley, τα οποία παραχωρούν δωρεάν οι ΗΠΑ μέσω του προγράμματος EDA (Excess Defense Articles), όσο και για τα επιπλέον 102 που επιθεώρησαν οι Αξιωματικοί στις εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας εταιρείας BAE Systems Land & Armaments.

Η επιθεώρηση και ο έλεγχος των TOMA έγινε στις αρχές Ιουνίου στις ΗΠΑ από κλιμάκιο εξειδικευμένων Αξιωματικών του ΓΕΣ. Συγκεκριμένα, τα Στελέχη του Στρατού Ξηράς συνοδευόμενα από Στελέχη της U.S Army Tank Automotive and Armaments Command προχώρησαν στον έλεγχο των διατιθέμενων ΤΟΜΑ και κατέληξαν σε 62 Bradley. Tο ίδιο κλιμάκιο επιθεώρησε και επέλεξε ακόμη 102 TOMA Bradley M2A2, τα οποία πωλούνται από την BAE SLA.

Όσον αφορά τα 62 Bradley, μέσω του προγράμματος EDA τα ΤΟΜΑ παραχωρούνται δωρεάν αλλά στην κατάσταση που βρίσκονται – as is where is – και με το κόστος συντήρησης, επαναφοράς, επιπλέον εξοπλισμού αλλά και μεταφοράς να επιβαρύνει τη χώρα που θα τα παραλάβει, δηλαδή την Ελλάδα. Όπως ήδη έχει αναφέρει το Onalert.gr, κάθε παρέμβαση στα υπό παραχώρηση ΤΟΜΑ συνεπάγεται επιπλέον κόστος με τα Στελέχη του ΓΕΣ να έχουν διαπιστώσει μια σειρά από συστήματα που απουσιάζουν από τα Bradley, τα οποία αφορούν τόσο τον οπλισμό-εξοπλισμό όσο και τις επικοινωνίες ενώ και μηχανολογικά φαίνεται ότι θα απαιτηθούν παρεμβάσεις.

Ανάλογες παρεμβάσεις με το ανάλογο κόστος φαίνεται ότι απαιτούνται και στα 102 Bradley της ΒΑΕ επιπλέον από το κόστος αγοράς, καθώς τα συγκεκριμένα ΤΟΜΑ πωλούνται σε χαμηλή μεν τιμή όμως δεν παραχωρούνται δωρεάν. Έτσι, θα προκύψει το συνολικό κόστος και για τα 164 τεθωρακισμένα, το οποίο θα τεθεί υπόψη του Στρατιωτικού Επιτελείου προκειμένου να ληφθεί απόφαση για να προχωρήσει η απόκτηση τους ή αν απορριφθούν με οικονομοτεχνικά κριτήρια.

Στόχος του Στρατιωτικού Επιτελείου είναι τα Bradley να μετατραπούν στα κύρια Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης, τα οποία θα εξοπλίσουν το σύνολο των Τεθωρακισμένων αλλά και Μηχανοκίνητων Ταξιαρχιών σε ολόκληρη τη Θράκη, περιοχή ευθύνης του Δ’ Σώματος Στρατού. ‘Ετσι, το ΓΕΣ στην τελική του απόφαση συνεκτιμά και την δυνατότητα που υπάρχει είτε για δωρεάν παραχώρηση είτε για αγορά σε χαμηλό κόστος επιπλέον Bradley. Πρώτο βήμα θα είναι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός Bradley που απαιτείται προκειμένου να αντικατασταθούν τα Μ-113 Α1, δύο Μηχανοκίνητων Ταγμάτων που ανήκουν σε αντίστοιχες Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες.

Όπως έχει ήδη αναφέρει το Onalert.gr, o νέος επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΓΕΕΘΑ προβλέπει τον σχηματισμό Τακτικών Συγκροτημάτων, τόσο στις Τεθωρακισμένες όσο και στις Μηχανοκίνητες Ταξιαρχίες. Τα Τακτικά Συγκροτήματα θα παρέχουν τη δυνατότητα αυτόνομης επιχειρησιακής δράσης και θα αποτελούνται αντίστοιχα από δύο Ίλες αρμάτων μάχης και ένα Λόχο Μηχανοκίνητου Πεζικού στις Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες και από μία Ίλη αρμάτων μάχης και δύο Μηχανοκίνητους Λόχους στις Μηχανοκίνητες Ταξιαρχίες.

Με δεδομένη την ισχύ πυρός που δίνουν το πυροβόλο M242 25 χιλιοστών, οι αντιαρματικοί πύραυλοι τύπου TOW αλλά και το συζυγές πολυβόλο 7.62 χιλιοστών, την ταχύτητα των 64 χιλιομέτρων χάρη στον κινητήρα των 600 ίππων αλλά και τη θωράκιση των Bradley, οι δυνατότητες των Τακτικών Συγκροτημάτων στο πεδίο της μάχης αυξάνονται κατακόρυφα. Τα Bradley θα αποτελούν πολλαπλασιαστές ισχύος δίπλα στα πανίσχυρα LEO 2 και LEO 1A5 και θα δίνουν ευελιξία και υποστήριξη με πυρά στις Ομάδες του Μηχανοκίνητου Πεζικού.

Του Κώστα Σαρικά / Πηγή: onalert.gr