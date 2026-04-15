Το παρασκήνιο του εκλογικού «θρίλερ» στον ΠΙΣ – Στο επίκεντρο ο αποκλεισμός των Ιατρικών Συλλόγων

Διχασμένος φαίνεται να είναι ο χώρος της ιατρικής στη χώρα μας, αφού έχει στηθεί ένα πρωτοφανές σκηνικό πόλωσης και διοικητικού χάους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), με το επόμενο βήμα να οδηγεί τον ιατρικό κόσμο στις κάλπες στις 26 Απριλίου.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία ακύρωσε τις εκλογές του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου το 2022 λόγω οικονομικών οφειλών τοπικών συλλόγων, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, φέρνοντας τις κυρίαρχες συνδικαλιστικές παρατάξεις σε μετωπική σύγκρουση.

Το διακύβευμα πλέον δεν είναι μόνο το ποιος θα αναλάβει το τιμόνι του ιστορικού φορέα, αλλά το ποιοι γιατροί θα έχουν τελικά δικαίωμα να ψηφίσουν.

Η διαμάχη κορυφώθηκε όταν το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον αποκλεισμό συνολικά 30 Ιατρικών Συλλόγων, ερμηνεύοντας αυστηρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία έκανε λόγο για 18 τουλάχιστον.

Το παρασκήνιο μιλά για έναν ακήρυχτο πόλεμο ανακοινώσεων, ενστάσεων και νομικών ελιγμών, όπου κάθε πλευρά προτάσσει τα δικά της επιχειρήματα για τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Η προσφυγή της ΠΑΝΔΗΚΙ στο ΣτΕ

Η προοπτική να μείνουν εκτός εκλογικής διαδικασίας περισσότεροι από τους μισούς γιατρούς της χώρας προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση του υπουργείου Υγείας.

Μετά από αιτήσεις θεραπείας που κατατέθηκαν στο γραφείο του Άδωνι Γεωργιάδη -τις οποίες προώθησε ένθερμα και η παράταξη ΠΑΝΔΗΚΙ, που είχε κάνει την αρχική προσφυγή στο ΣτΕ- ο υπουργός ετοιμάζεται να εκδώσει άμεσα σχετική υπουργική απόφαση.

Στόχος του υπουργείου είναι να σταματήσει τις διευρυμένες διαγραφές. Η απόφαση αναμένεται να ξεκαθαρίζει σε αυστηρό τόνο ότι από την κάλπη της 26ης Απριλίου θα αποκλειστούν αποκλειστικά και μόνο οι 18 Ιατρικοί Σύλλογοι που κατονομάζονται στο κείμενο του ΣτΕ, κλείνοντας την πόρτα σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιπλέον αποκλεισμού από το προσωρινό ΔΣ.

Η πλευρά αυτή υποστηρίζει ότι η «αυθαίρετη» προσθήκη 12 επιπλέον συλλόγων (μεταξύ αυτών και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας – ΙΣΑ, ο οποίος περιλαμβάνει σχεδόν πάνω από τους μισούς γιατρούς της χώρας) στη λίστα των αποκλεισμένων, συνιστά ευθεία αλλοίωση του εκλεκτορικού σώματος και παραβίαση των δημοκρατικών διαδικασιών.

Στην αντεπίθεση ο Εξαδάκτυλος: «Η επιλεκτική νομιμότητα και άλλοι μύθοι του Αισώπου»

Στον αντίποδα, η παράταξη ΔΗΚΙ – ΕΝΟΣΥ, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του ΠΙΣ, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, πέρασε στην αντεπίθεση με ένα αναλυτικό έγγραφο που διανεμήθηκε στους γιατρούς το απόγευμα της Τρίτης (14/4) και δημοσίευσε το iatropedia.gr.

Μέσα από το κείμενο, η παράταξη υπεραμύνεται των επιλογών της το 2022 και ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών για το σημερινό αδιέξοδο στην ΠΑΝΔΗΚΙ.

Σύμφωνα με τη ΔΗΚΙ – ΕΝΟΣΥ, πριν τις κάλπες του 2022 γνώριζαν τις οικονομικές εκκρεμοτήτες 30 συλλόγων, οι οποίοι ωστόσο εξυπηρετούσαν τα χρέη τους σταδιακά. Η απόφαση του 2022 να ψηφίσουν όλοι ήταν συνειδητή και στόχευε στην ενότητα του κλάδου, ενώ η προσφυγή της ΠΑΝΔΗΚΙ στο ΣτΕ ήταν αυτή που δυναμίτισε το κλίμα.

Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πώς ορθώς το ΣτΕ δεν έκανε λογιστικό έλεγχο (καθώς είναι ακυρωτικό δικαστήριο) και βασίστηκε στην προσφυγή της ΠΑΝΔΗΚΙ. Επισημαίνεται, επίσης, πώς η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει 18 συλλόγους προσθέτοντας τη φράση «και άλλοι», ενώ στη σελίδα 14 γίνεται λόγος για εκατοντάδες εκλέκτορες που δεν έπρεπε να συμμετάσχουν.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Τηρήθηκε αυστηρά και κατά γράμμα η απόφαση του ΣτΕ καθότι προφανώς δεν προσέρχεσαι σε μία εκλογική διαδικασία με το χαρακτηρισμό «και άλλοι» – ούτε αμφισβητούμενα στοιχεία επικαλέστηκε ουδείς, καθότι η έκθεση της οικονομικής κατάστασης […] εκπονήθηκε από την οικονομική υπηρεσία του Π.Ι.Σ. με τρόπο απόλυτα αδιάβλητο και αντικειμενικό».

Η πλευρά Εξαδάκτυλου, υποστηρίζει, επίσης, πώς η τωρινή απόφαση να κοπούν 30 σύλλογοι (και 355 εκλέκτορες) δεν ήταν αυθαίρετη, αλλά το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της αυστηρής εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, την οποία προκάλεσαν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι.

«Μας ικανοποιεί πολιτικά η διεξαγωγή εκλογών με αποκλεισμό 30 Ιατρικών Συλλόγων και 355 εκλεκτόρων; Προφανώς και όχι μιας και η βούληση μας είχε εκφρασθεί για τη συμμετοχή του συνόλου του εκλεκτορικού σώματος. Την ευθύνη της σημερινής κατάστασης και την απάντηση προς το Ιατρικό σώμα οφείλουν να δώσουν αυτοί που για το στενό μικροκομματικό τους συμφέρον άνοιξαν τους ασκούς του Αιόλου, κινήθηκαν διχαστικά, επιμόλυναν με τοξικότητα το σύνολο των Ιατρών. Οι μισές αλήθειες που όλο αυτό το διάστημα διακινούν ισοδυναμούν με ένα μεγάλο ψέμα, τόσο για τα κίνητρά τους όσο και για τις επιδιώξεις τους», αναφέρεται συγκεκριμένα.

Τελεσίγραφο Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Καθώς το τοπίο ξεκαθαρίζει αναγκαστικά υπό το βάρος των κυβερνητικών αποφάσεων, η κάλπη της 26ης Απριλίου θα στηθεί σε κλίμα βαρύ. Τον γόρδιο δεσμό για το ποιοι τελικά θα ψηφίσουν έκοψε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με μια παρέμβαση που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.

Απαντώντας στις αιτήσεις θεραπείας που κατατέθηκαν, ο υπουργός ξεκαθάρισε, με δημόσια τοποθέτησή του, πως δεν πρόκειται να επιτρέψει τον αυθαίρετο αποκλεισμό των επιπλέον συλλόγων, στέλνοντας σαφές τελεσίγραφο προς κάθε κατεύθυνση στο εσωτερικό του ΠΙΣ:

«Η πρώτη αίτηση θεραπείας με ημερομηνία 08/04/2026 ήταν του ΙΣΑ, η δεύτερη με σημερινή ημερομηνία τριών μελών του ΔΣ του ΠΙΣ και συγκεκριμένα των Παύλου Καψαμπέλη, Γεωργίου Ελευθερίου και Άννας Μαστοράκου. Παραθέτω από την σελίδα μου στο facebook το πλήρες κείμενο. Οι αιτήσεις θεραπείας γίνονται δεκτές και άμεσα θα εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση. Από τις εκλογές της 26ης Απριλίου αποκλείονται μόνον όσοι Σύλλογοι έχουν αποκλειστεί ονομαστικά από το ΣτΕ και ουδείς άλλος. Κάνω δημόσια έκκληση να επικρατήσει ηρεμία μεταξύ τους, σεβασμός στους νόμους και στις δικαστικές αποφάσεις και να έχουμε ήρεμες εκλογές. Όποιος παραβιάσει την Υπουργική μου απόφαση θα φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για την μεγάλη περιπέτεια στην οποία θα βρεθεί δυστυχώς ο ΠΙΣ ένας από τους ιστορικότερους επιστημονικούς Συλλόγους της Χώρας».

Ωστόσο, παρά τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών στα τέλη Απριλίου, το εκλογικό ρολόι χτυπάει ήδη αντίστροφα για τον Οκτώβριο, οπότε και αναμένονται οι τακτικές εκλογές στους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους.

Η αλλαγή των κατά τόπους προέδρων και εκλεκτόρων το φθινόπωρο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει τον ΠΙΣ σε νέα εκλογική αναμέτρηση, παρατείνοντας τον κύκλο της εσωστρέφειας.

Πηγή: iatropedia.gr